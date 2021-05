Prix à l’international. BBG (Belgian Blue Group), de Ciney, s’occupe de l’exportation de la race blanc-bleu belge à travers le monde, principalement avec des paillettes d’insémination.

Prix à l’innovation. Evocells, de Baillonville, fabrique en circuit court et avec du personnel local des panneaux photovoltaïques, dont l’entreprise assure également la pose et la commercialisation. On lui doit le tout premier panneau photovoltaïque européen zéro carbone. Complémentairement, l’entreprise a développé des bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que des éclairages LED.

Prix du commerce. Delahaut, active dans le secteur de la torréfaction depuis 1864. La 4e génération est aux commandes et se déploie avec une boutique en ligne et la création d’une nouvelle implantation à Suarlée. Ouverte aux entreprises et aux particuliers, elle abrite notamment des salles de réunions et un restaurant bistronomique. La terrasse sera ouverte au public dès le 25 mai.

Mini-entreprises. Seules deux structures ont été créées et il a été décidé de récompenser l’investissement de six élèves de l’école provinciale d’agronomie et des sciences de Ciney à l’origine de Crazy Garden et des 15 élèves de la communauté éducative Saint Jean-Baptiste de Tamines aux commandes de Plebz. La première mini-entreprise est axée sur la vente de sapins, graines, semences et autres plantes aromatiques, la seconde commercialise en ligne les produits d’artisans locaux.

Linkube. Pedalsync a été créée par un duo issu de la haute école de Namur-Liège-Luxembourg et de la haute école libre mosane. Leur projet : une solution technologique qui permet aux guitaristes d’appliquer instantanément un réglage à leur instrument et concrètement au moyen d’une pédale motorisée.

Coup de cœur. Oxycure est une société familiale belge implantée à Fernelmont. Elle fournit et livre à des patients des sources d’oxygène – et essentiellement des concentrateurs d’oxygène.

Grand-Prix. DCoup Laser est une entreprise spécialisée dans les projets de découpe par laser. L’entreprise de Florennes, créée en 2011, a connu une expansion fulgurante. Au bout de trois mois, son fondateur engageait une personne et ils sont aujourd’hui une cinquantaine à y travailler, à produire des pièces notamment pour la construction métallique ou pour la construction mécanique.