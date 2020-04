Les funérailles ne peuvent toujours pas se dérouler en présence de plus de 10 personnes, mais on peut désormais aller au cimetière.

Lors de la conférence de presse de ce lundi après-midi, le bourgmestre de Namur n'a pas annoncé de reprise des mariages pour tout de suite. "Des précisions sont attendues par un prochain Conseil national de sécurité à propos des conditions dans lesquelles les futures festivités de mariage pourront être organisées. En attendant, et sauf circonstances exceptionnelles, nous maintenons la suspension des célébrations de mariage jusqu’au 18 mai, mais l’échevine de l’Etat civil célèbrera à nouveau les unions civiles à partir de cette date, coïncidant ainsi avec la reprise autorisée des contacts familiaux", a-t-il dit.

Le dispositif reste à ce stade inchangé concernant les funérailles. Le 18 mars, le bourgmestre avait revu sa ligne de conduite pour les funérailles. "Seules dix personnes au lieu de vingt pourront accompagner un défunt jusqu’à sa dernière demeure. Au sein des funérariums, seules trois personnes de la famille du défunt pourront être à ses côtés dans le salon funéraire et les visites de recueillement et d’hommage ne pourront s’effectuer qu’une personne après l’autr", déclarait-il.

Petite avancée annoncée ce lundi: se rendre dans un cimetière pour se recueillir sur la tombe d’un proche est "un déplacement autorisé et qui ne sera plus susceptible d’être considéré comme un déplacement non essentiel". Se rendre dans un cimetière pour la fête des mères par exemple ne sera plus susceptible d'être verbalisé.