Le stationnement restera gratuit et illimité les samedis des mois de juin, juillet et août (jusqu’au 29 août inclus) sur l’ensemble des voiries réglementées par horodateurs (zones rouges, vertes, oranges et mauves du plan de stationnement).

Cette mesure de gratuité concerne la Corbeille mais aussi certaines voiries de Salzinnes, Bouge et Jambes :

· Au sein de la Corbeille il s’agit de l’ensemble des voiries à l’exception de la rue des Brasseurs, rue Basse Neuville, rue Edouard Ronvaux, rue Courtenay, rue Ponty, square Arthur Masson (en zone bleue et donc limitées à 3h).

· Hors corbeille il s’agit

o Pour Namur : le boulevard du Nord, l’avenue des Combattants, la rue de l’Armée Grouchy

o Pour Salzinnes : la rue Patenier, la place Wiertz, la place Louise Godin,

o Pour Bouge : la chaussée de Louvain depuis la rue de Sardanson jusqu’à la rue de Pitteurs

o Pour Jambes : l’avenue Jean Materne, l’avenue Gouverneur Bovesse, le rond-point Joséphine-Charlotte, une partie du quai de Meuse

Il faut également rappeler que le stationnement dans les zones « bleues » est et restera limité à 3h avec obligation de poser un disque bleu.

En semaine, dès ce lundi 1er juin, le stationnement en voirie redevient payant et limité en fonction des zones dans lesquelles l’automobiliste se stationne, conformément au plan ci-joint.

Concernant les parkings gérés par la ville : les parkings Casernes restent gratuits la semaine et le week-end jusqu’au 31 août. Le parking de l’Hôtel de Ville, le parking Expo et le P+R St Nicolas seront à nouveau payants à partir du 1er juin selon les tarifs et modalités en vigueur.