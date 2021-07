La phase communale du plan d'urgence est toujours active à Namur. En effet les pompiers ont toujours de nombreuses interventions en cours et 183 interventions en attente (sur plus de 1100 demandes!). Pour faire face à cette situation exceptionnelle, la Zone de secours Nage a mobilisé 70 pompiers au seul poste de Namur, contre 19 en routine. La situation à Namur est désormais sous contrôle mais continue à faire l'objet d'un suivi intensif et vigilant.Les services techniques de la Ville sont également encore fortement mobilisés.

La ville indique : "Les cours d'eau namurois sont en phase de décrue depuis plusieurs heures maintenant. Les niveaux d'eau sont donc généralement à la baisse mais restent élevés dans certaines zones. La plus grande prudence reste de mise aux abords des cours d'eau vu les débordements toujours en cours et le débit très important. Nous invitons les curieux à éviter de s’approcher trop près de la Meuse ou de la Sambre en raison du fort débit subsistant. Il n’y a plus que 2 voiries inaccessibles : Avenue de la Pairelle à La Plante et rue du Rivage à Dave. Les avaloirs de l'ensemble des rues impactées par les inondations seront curés dans les prochains jours."

Et de poursuivre : "Vos dons (couvertures, vêtements, chaussures) au profit des citoyens namurois sinistrés suite aux inondations sont arrivés en masse et en suffisance au CPAS de Namur. Nous ne réceptionnerons donc plus de dons supplémentaires mais nous vous invitons à vous manifester auprès d'autres communes plus impactées via la plate forme citoyenne mise en place par la Province de Namur: https://ensemble.province.namur.be/"

Voici la liste des containers mis à la disposition des citoyens dès ce vendredi pour le dépôts des biens abîmés suite aux inondations:

1. Wépion: Carrefour du Chemin du Grand Ry et du Square de la Charité sur Loire (et pas près du magasin Carrefour comme initialement envisagé).

2. La Plante: Chaussée de Dinant à proximité du croisement avec la rue Marcel Lecomte ;

3. La Plante: Près du parc à proximité de l’auberge de jeunesse ;

4. Dave: Rue de Jambes, au carrefour de la rue de Longeau (en face du Restaurant le 54)

5. Jambes: rue de Dave 743

6. Bomel: Rue Piret Pauchet