À partir de ce jeudi 22 octobre, afin de garantir la sécurité de toutes et tous et de respecter les nouvelles mesures relatives au coronavirus, les services de l’Hôtel de Ville seront accessibles au public uniquement sur rendez-vous.L’accès à la Maison des Citoyens et aux différents bureaux et guichets de l'administration est limité pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19.Si vous vous rendez à l'Hôtel de Ville, ne seront admises que les personnes ayant pris rendez-vous au préalable.La prise de rendez-vous se fait en ligne ou par téléphone. Aucun rendez-vous ne sera donné à l’accueil de l’Hôtel de ville.

Toutes les infos : https://www.namur.be/fr/actualite/maison-des-citoyens-prenez-rendez-vous?fbclid=IwAR00WYZM5AjPwwFvMD1FQou7v9sIdhCLlfkA-HaKPUWFCcLXO1c1-zQT66c