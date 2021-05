Le Comité de pilotage du Commissariat Général au Tourisme vient de préciser les nouvelles mesures qui seront d’application à partir du 8 mai.

"Les grottes, Centres d’interprétation, Châteaux, Abbayes peuvent ouvrir ce 8 mai moyennant l’application du protocole sanitaire relatif aux musées. Ces espaces peuvent être considérés comme relevant de la définition des musées visée par l’Arrêté ministériel" est-il indiqué.

Cela signifie que, contrairement à ce que le Comité Animation Citadelle a communiqué ce mercredi à la conférence de presse, les visites guidées des souterrains pourront reprendre dès ce samedi.

La visite guidée extérieure de la Citadelle aura lieu comme annoncé à 11h et 16h30 ces samedi 8 et dimanche 9 mai.

Par contre, dès le 10 mai, elle sera proposée uniquement à 11h.

Les visites guidées des souterrains pour ces samedi 8 et dimanche 9 mai :

cinq rendez-vous au programme : en français à 11h, 13h, 14h30, 16h et 17h30 et en néerlandais à 15h30.

A partir du 10 mai :

Lundis, mardis, jeudis et vendredis : visite guidée des souterrains à 16h30 en français.

Mercredis, jours fériés et weekends : visite guidée des souterrains à 13h30 et 16h30 en français et 15h en néerlandais.