À ce jour, Le Pavillon pop-up installé sur l’esplanade de la Citadelle a été sold-out sur plus de 80 % de ses jours d’ouverture. Sur mars et avril, l’espace de 2500 m² a reçu pas moins de 5500 visiteurs, soit 225 par jour en moyenne.

Et depuis le 8 mai 2021, il est au cœur d’un vrai parcours touristique avec l’arrivée du Téléphérique de Namur. Entre Le Terra Nova, la brasserie Panorama, la parfumerie Delforge, Le Pavillon s’inscrit dans une dynamique touristique reliant le cœur historique de la ville de Namur à la Citadelle.

Le 14 juin prochain, il referme ses portes afin d’entamer sa deuxième phase de travaux, en vue de son ouverture définitive de 2022. Grâce à ses partenaires (dont 4 millions d’euros investis par la Région wallonne), le Pavillon attend 50 000 visiteurs pour 2022. Avant la fermeture, un long week-end de festivités pour les professionnels et le grand public est prévu du 9 au 13 juin.

Les 9 et 10 juin, deux soirées sont réservées aux professionnels de la culture avec au programme des visites privées de l’exposition Humans / Machines suivies d’un drink et d’un DJ set en terrasse du Panorama. Le 11 juin, une nocturne grand public du Pavillon et de l’exposition Humans / Machines est programmée. Elle sera suivie d'un DJ set sur la terrasse du Panorama. Les 12 et 13 juin, ouverture du Pavillon avec des animations surprises et surprenantes, notamment les robots de Guillaume Slizewicz ou encore les Covid piñata d’Antoine Bertin.

Plus d’informations : https://www.le-pavillon.be/