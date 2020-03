Le vendredi 6 mars, il présentera notamment les 9 titres de Back to Avalon, précédé sur scène par Elia Rose

Marc Ysaye est un homme de passions. La musique est toute sa vie. Batteur-chanteur et auteur-compositeur dans Machiavel pendant 45 ans, créateur de Classic 21, narrateur infatigable de l’histoire du Rock, il aura quasiment touché à tout. Il lui restait un projet à concrétiser : un album solo. Toujours à la barre de ses "Classiques" le dimanche matin, mais désormais déchargé de ses obligations de directeur de radio, il a senti que le moment était venu. Ce premier album solo n’est pas un album de batteur, mais celui d’un auteur-compositeur-interprète.

Marc y a mis toute son âme. Parmi les neuf morceaux présents sur l’album, six ont été co-écrits par Marc et Christophe Pons, deux par Piet Goddaer (Ozark Henry) et une reprise d’un titre peu connu des Eagles « Bitter Creek » complète la liste. Ce sont toutes les musiques que Marc aiment qui s’enchaînent sur cet album, éclectique et cohérent. En studio, comme pour les concerts à venir, il s’est entouré des meilleurs: Marcus WEYMAERE à la batterie, Christophe PONS à la guitare, Loris TILS à la basse. Quant à sa voix, elle n’a pas changé, sans âge, elle se pose naturellement sur cet écrin musical idéal, quel que soit le style.

Rollin Machine, premier extrait: https://www.youtube.com/watch?v=SA4_YzsPxl8

Et le titre phare Back to Avalon: https://www.youtube.com/watch?v=PV7D_Bx_orc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JPToFJ30LmQ4YNpC14Waxaf0LVlaLInj0uGBGU_F7Vn1kAJFGGhbnD1k

Réservation souhaitée: 19€ (tous frais compris): https://www.librairie.be/billetterie/marcysaye/?fbclid=IwAR02WWaANnn07VVDSgHoVOUDkPbmGCxlOy6_GVUfKQj-YPsiseNwiL9w3Qw . Sur place : 20€ à la caisse.

C'est Elia ROSE qui fera la première partie de Marc Ysaye. La musique feel good comme elle l’appelle est un fil de funambule duquel il est très facile de tomber. Dessous ? Le kitsch, et même si elle avoue adorer ça, Elia Rose n’y succombe jamais, déjouant non sans fantaisie le piège de la pesanteur.. Sur un ton pop aux couleurs 80', Elia Rose s’exprime sur des sujets à priori aussi éloignés l’un de l’autre que l’orgasme féminin et Dieu. Une artiste belge à découvrir: https://youtu.be/yXqF6oI8wgE