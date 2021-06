L’évolution positive de la situation sanitaire et les effets très satisfaisants de la vaccination vont permettre aux Maisons, moyennant quelques adaptations, de retrouver leur statut de Maisons de Vie. "Dès ce mercredi, nos cinq Maisons ont pu reprendre une vie plus « normale », en particulier au niveau des visites, des sorties, des repas et des activités", explique le CPAS de Namur, dans une publication sur les réseaux sociaux.

Les activités s’élargissent encore afin que l’éventail des animations initialement proposées au sein de chaque Maison soit à nouveau disponible. Les visites se font toujours sans rendez-vous mais peuvent avoir lieu à l’endroit accessible choisi par le résident au sein de la Maison (chambre, salon, jardin, …).

Lors de son arrivée au sein de la Maison, il sera demandé au visiteur de compléter le registre (le visiteur attestant par la signature du registre qu’il n’est pas positif), de procéder à l’hygiène des mains et, si le visiteur est âgé de 12 ans ou plus, de porter le masque chirurgical à tout moment durant sa visite.

Chaque résident peut accueillir quotidiennement quatre visiteurs. Les cafétérias sont ouvertes aux résidents et aux quatre visiteurs autorisés. Les sorties en famille sont autorisées dans les conditions prévues pour tout citoyen. Tout séjour supérieur à 48 heures ou hospitalisation entraînera, pour les résidents non vaccinés ou partiellement vaccinés, un isolement au retour et un test à J1 et à J7.

Toutefois, toutes les Maisons atteignant les 90% de résidents vaccinés, les résidents complètement vaccinés, quant à eux, ne seront plus soumis à une quarantaine au retour d’une sortie en famille de plus de 48 heures ou d’une hospitalisation mais seront toujours testés à J1.