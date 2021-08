Sur la place Léopold, les travaux continuent et entrainent de nouveaux changements de circulation. En raison d’une nouvelle phase de chantier par la société FRANKI, dans le cadre du chantier EUROGARE, la circulation des véhicules sera adaptée dans les prochains jours.

Du 3 au 9 août, la circulation des véhicules et des cyclistes sera interdite place Léopold, entre les rues Galliot et Borgnet, et dans ce sens uniquement. La circulation des véhicules et des cyclistes sera interdite place Léopold, entre les rues Lucien Namêche et Dewez, et ce, dans les deux sens. Les véhicules voulant rejoindre le Boulevard Cauchy depuis la rue Borgnet ou la rue Galliot, devront emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la rue Lucien Namêche, la rue Rogier et finalement l’avenue Général Michel. Le sens de circulation de la rue Dewez, dans sa section comprise entre la place Léopold et la rue Delvaux sera rétabli à double sens.

© Ville de Namur

Du 9 au 31 août, la circulation des véhicules sera interdite place Léopold, entre les rues Galliot et Dewez et ce, dans les deux sens. Les rues Galliot, Namêche et Dewez resteront néanmoins accessibles dans les deux sens. La circulation sera rétablie de la rue Borgnet en direction du Boulevard Cauchy. L’accès vers le centre-ville se fera uniquement via le Boulevard de Chiny et l’axe Rogier-Brabant.

Durant ces deux périodes, le Parking Léopold restera accessible uniquement depuis le pont de Louvain ou la rue Borgnet. Les bus TEC emprunteront le même itinéraire qu’habituellement. Ils ne seront en effet pas impactés par ce chantier puisqu’il n’y aucun arrêt de bus sur le rond-point Léopold.

𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥, 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐮𝐱 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐬𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐋é𝐨𝐩𝐨𝐥𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 la réalisation de la phase des voiries en béton, futures voies de circulation au sud de la place, le séchage des dalles de béton et les interventions du marquage définitif au sol.