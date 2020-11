Namur n’est plus en fête mais en lumière Namur Grégory Piérard © LittleLights

La crise sanitaire a contraint la Ville de Namur à revoir l’organisation des fêtes de fin d’année. Comme on pouvait s’y attendre, le Marché de Noël et les animations liées à celui-ci sont annulés. Il en va de même pour le traditionnel feu d’artifice du 31 décembre. Néanmoins, le souhait est de proposer une ambiance de Noël chaleureuse pour donner l’envie aux Namurois et aux touristes de venir en ville faire leur shopping, se promener ou découvrir leur patrimoine. "La réflexion s’est rapidement orientée autour de la thématique de la lumière", confie Anne Barzin