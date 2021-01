La Ville de Namur a souhaité faire le point en transparence sur la situation sanitaire communale, comme elle a pris l’habitude de le faire régulièrement depuis le début de cette pandémie inédite. Sur ces quinze derniers jours, 224 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été recensés sur le territoire communal d’après le rapport reçu ce jour de l’Aviq et du centre régional de crise. Globalement, on se rend compte que si le taux de positivité augmente quelque peu, ce sont souvent des personnes présentant des symptômes légers. « Nos hôpitaux namurois sont loin de la saturation, seule une poignée de personnes se trouve en soins intensifs », précise le Bourgmestre Maxime Prévot. « Les nouvelles contaminations ne diminuent cependant plus radicalement, mais stagnent sur un plateau, ce qui prouve que nous devons collectivement continuer de faire des efforts afin de conserver une situation favorable au niveau des hospitalisations et les faire baisser. »

Les chiffres namurois ne sont donc pas mauvais, mais ils ne sont pas à la fête non plus. « Avec les professionnels des soins de santé, je souhaite réinsister sur la nécessité de continuer d’observer scrupuleusement les gestes barrières : port du masque, lavage fréquent du masque s’il est en tissu, lavage régulier des mains, distance de sécurité entre les personnes, etc. Le respect des mesures visant à limiter au maximum les contacts rapprochés (bulles sociales) doit également être poursuivi. La lassitude nous pèse tous, et l’on mesure un certain relâchement sur la vigilance de ces règles d’or. L’arrivée du vaccin ne doit pas laisser penser que ces mesures de protection peuvent désormais être négligées, il n’en est rien. Elles restent fondamentales. »

La Ville de Namur rappelle au besoin qu’elle dispose toujours de filtres en quantité pour celles et ceux qui souhaiteraient en obtenir afin de les glisser dans les poches de leur masque facial. Si vous êtes intéressé(e), manifestez-vous auprès de l’espace participation rue de Fer, à côté de l’entrée principale de l’hôtel de ville.