Ce jeudi 19 et ce vendredi 20 août 2021, le centre de vaccination de la Clinique Saint-Luc Bouge organise des journées portes ouvertes. Les personnes qui désirent se faire vacciner pourront se rendre, sans rendez-vous, ce jeudi 19 août entre 14h et 18h et ce vendredi 20 août, entre 8h et 14h, au centre de vaccination de l’AGHHN à la Clinique Saint-Luc Bouge (8, Rue Saint-Luc - 5004 Bouge).

Deux vaccins seront disponibles :

• JANSSEN de Johnson et Johnson : pour les personnes âgées de 41 ans et plus.

• COMIRNATY de Pfizer-BioNTech : pour tout le monde à partir de 12 ans.

Attention : en cas de seconde dose, veillez à ce que celle-ci s’effectue entre le 21ème et le 42ème jours après la 1ère dose. Une autorisation parentale devra être remplie sur place pour les enfants entre 12 et 15 ans.

Cette initiative s’adresse à toutes les personnes de la Région namuroise et alentours. Pour pouvoir être vacciné, il suffit simplement de se présenter au centre de vaccination avec sa carte d’identité ou sa carte de vaccination si une dose a déjà été reçue auparavant.