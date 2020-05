Les boutiques sont équipées et organisées pour accueillir davantage de clients en toute sécurité

Les clients ont pu se rendre à nouveau dans les boutiques namuroises depuis lundi, mais la grande foule que l'on attendait ou craignait n'était pas au rendez-vous. Ce qui est positif d'un point de vue sanitaire: les distances physiques conseillées ont pu être respectées et les boutiques ont pu tester leur nouveau dispositif.

Chacune affiche à l'entrée le nombre de personnes qui peuvent se trouver à l'intérieur, en fonction de la surface. Certaines ont déployé un service d'accueil proposant ou imposant un masque et une désinfection des mains avant d'entrer. Des conseils sont dispensés comme "toucher un minimum de marchandise", le but étant que le virus ne puisse pas se déposer sur les vêtements ou objets mis en vente ou se propager par ce biais.

D'autres boutiques, de très petite taille, placent un ruban pour demander de patienter le temps de terminer avec le client à l'intérieur. L'heure est à la prévention en toute bienveillance. Nous avons pu observer que les réactions du chaland sont globalement positives et que la plupart se déplacent dans l'axe Fer/Ange avec un masque de protection buccal.

Les boutiques namuroises, qui connaissent les flux habituels de clients, s'attendent à voir davantage de monde ce mercredi. Il y a généralement plus de monde en ville ce jour-là. Pas autant que le samedi, mais davantage qu'en tout début de semaine Certains magasins n'avaient d'ailleurs pas encore ouvert lundi et mardi. D'autant que certaines grandes chaînes ont lancé des soldes de mi-saison. Outre les magasins de téléphonie qui ont été prises d'assaut depuis lundi, les boutiques de vêtements et de chaussures, notamment pour enfants, s'attendent à être fréquentées ce mercredi.