À Namur, le Collège communal a décidé de proposer un programme d’activités spécifiques pour cet été 2020, sous réserve des décisions futures du Conseil national. Les services Jeunesse et Sports se sont associés afin d’offrir une offre d’activités commune s’étalant du 6 juillet au 21 août à prix unique (35 €/semaine pour les Namurois et 45 €/semaine pour les non-Namurois).

La voilure a dû être réduite, en termes de capacité d’accueil par exemple. Des mesures particulières seront prises avec, notamment, un responsable hygiène chargé de faire respecter l’application des gestes barrières par le personnel encadrant/de nettoyage, les enfants, parents et partenaires).

Deux options sont possibles : plaines ou sports avec garderie sur plusieurs communes de l’entité. Inscriptions dès le 27/5 par mail (inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage) pour 2 semaines maximum dans un premier temps. C'est beaucoup moins que les autres années. "Néanmoins, cette année encore, une attention particulière sera apportée à la qualité des animations proposées afin que les participants et participantes puissent profiter de vraies vacances, qu’ils ou elles puissent bouger, se défouler après de nombreuses semaines confinés. Ils et elles pourront s’exprimer sur leur récent vécu et vivre leurs expériences avec leurs pairs", souligne la ville de Namur.

© DR



Informations pratiques

• 7h00 à 8h30 : accueil/garderie

• 8h30 à 16h30 : activités

• 16h30 à 17h30 : reprise/garderie

Les garderies, gratuites, seront organisées sur chaque centre.

Inscriptions obligatoires

 par internet à l’adresse suivante (sauf les 25 et 26/5) : http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage

 à la Maison des Citoyens et sur rendez-vous uniquement (au 081/24.60.00), Hôtel de Ville, 5000 Namur, du lundi au vendredi de 8h à 16h

Ne peuvent être inscrits que les enfants âgés d’au moins 3 ans (propreté acquise) et jusque 12 ans maximum.

Au vu des capacités d’accueil réduites cet été et afin d’offrir à un maximum d’enfants la possibilité de participer aux activités de la Ville de Namur, les inscriptions se dérouleront en 2 phases :