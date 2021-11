Une première "Semaine de l'emploi" se déroulera du 6 au 10 décembre dans la capitale wallonne. Pour ce nouvel événement, la Ville de Namur s'est associée avec les principaux acteurs locaux en matière de formation, d'aide à l'emploi ou à la création d'entreprises, a communiqué lundi l'échevine en charge de l'Emploi Stéphanie Scailquin.

Durant 5 jours, les personnes qui recrutent ainsi que celles en recherche d'emploi ou en reconversion sont invitées à participer gratuitement à toute une série d'ateliers, conférences et formations. L'événement se tiendra en présentiel du 6 au 10 décembre à la Bourse et au Trakk, et en distanciel pour une partie. Sur place, covid safe ticket et masque seront exigés, ainsi qu'une inscription préalable . "La formule a été adaptée suite aux nouvelles exigences et mesures sanitaires avec des stands d'information en virtuel, une jauge diminuée et la rencontre avec les employeurs uniquement sur rendez-vous", a indiqué l'échevine Scailquin.

Une série d'ateliers seront proposés autour des thèmes "conseils dans la recherche d'un emploi et d'une formation" (lundi), "recrutement et création d'entreprise" (mardi), "convaincre et recruter" (mercredi), "passer à l'action" (jeudi) suivis d'un jobday le vendredi. Les visiteurs pourront faire appel à un service du Forem pour leur CV, à un écrivain public pour leur lettre de motivation, être coachés pour convaincre un recruteur en 5 minutes et même s'informer sur la création d'une entreprise culturelle et créative.