En raison de très fortes chaleurs annoncées ces jours-ci, l’IRM a activé l’alerte rouge, soit le niveau le plus élevé des alertes météorologiques. La Ville de Namur et le CPAS de Namur se sont concertés afin de voir quelles dispositions pouvaient être mises en place pour aider la population confrontée à cette vague de chaleur.

Si l’alerte orange implique des mesures pour certains groupes cibles (les plus jeunes et plus âgés ainsi que les personnes fragiles et ou précarisées), les températures ressenties lors d’une alerte rouge peuvent représenter une difficulté pour chaque citoyen ou citoyenne. De nouvelles mesures ont dès lors été prises pour compléter le Plan Grandes Chaleurs.

Ainsi l’Espace Culturel d’Harscamp, au 2 rue St Nicolas à Namur ouvrira-t-il ses portes au public ce samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 août de 9h à 18h. Il s'agit d'un espace culturel polyvalent que le CPAS loue pour des expositions, concerts classiques et vocaux, concerts acoustiques, événements d'entreprises etc.

Cette ancienne église, naturellement fraîche, offrira aux personnes souffrant particulièrement de la chaleur de se poser au frais et d’avoir un accès à de l’eau. Les personnes vivant en rue y sont évidemment les bienvenues, ainsi que toute personne qui aurait besoin d’un peu de fraîcheur que son logement ne peut lui apporter.

L’ensemble des mesures déjà activées depuis plusieurs semaines restent intégralement d’application. Infos: https://www.namur.be/fr/grands-dossiers/plan-grandes-chaleurs