330 000 € sont mis chaque année à la disposition des Namurois pour des projets dans leur quartier.

On en a déjà parlé, du projet de budgets citoyens porté par l’échevine de la participation Patricia Grandchamps. “On n’a pas attendu qu’un échevinat porte ce nom pour pratiquer la participation à Namur, qui a souvent été pionnière, mais cela marque une volonté supplémentaire pour cette législature-ci”, commente la première échevine.

Tandis que Maxime Prévot ne voudrait pas que la participation citoyenne à Namur souffre d’un mauvais procès en raison de celle, polémique, qui s’est déroulée autour du projet de centre commercial.

C’est un budget annuel significatif de 330 000 €, soit un total 1 650 000 € qui est accordé par la ville pour ce projet. “Un budget citoyen est une enveloppe mise à disposition d’un projet proposé ou porté par des citoyens (minimum 3) ou des personnes morales (asbl ou coopératives)”, précise Patricia Grandchamps.

L’appel à projets s'intitule "Namur encore plus belle ensemble". Il devait être lancé à tous les Namurois lors d’un événement en ce mois de mai. Il sera reporté à septembre ou au-delà en raison de la crise du covid-19. Il s’agira de réunir les personnes intéressées et de les faire participer à des tables rondes au dernier étage du bâtiment de la Bourse de Namur.

Ensuite, ils pourront rentrer leurs projets, accompagnés en amont pour le dossier par les facilitateurs du Réseau Transition et Be Planet. Une fois complet et budgété, le groupe de citoyens peut soumettre son idée au vote des Namurois et d’un jury d’expert extérieur aux élus.

“Ainsi, tout Namurois a une chance de voir son dossier aboutir et pas seulement les champions des demandes de subsides ou comités déjà constitués et habitués”, relève l’échevine.

Réseau Transition et Be Planet ont aidé Namur à rédiger le règlement que le conseil communal devrait adopter ce mardi soir. “On a souhaité y associer les jeunes en donnant accès aux personnes de plus de 16 ans”. Il ne faut pas être majeur pour participer”, se réjouit Patricia Grandchamps.

De quel type de projets s’agit-il ? “Il peut s’agir de potagers collectifs, d’un mur d’escalade, de bancs publics, d’une pleine de jeux, d’acheter des vélos électriques à partager. Ce ne sont que des exemples car toutes les idées peuvent être soumises si elles répondent aux critères qui ont été fixés”, précise encore l’échevine.

Quels sont les critères ?

> Environnemental avec des projets qui contribuent à la réduction des pollutions environnementales, développent l’économie circulaire, participent à la prévention ou à une meilleure gestion des déchets, etc.

> Social avec des projets qui favorisent le lien entre les citoyens et citoyennes, diminuent les inégalités sociales, apportent une valeur ajoutée pour les publics précarisés, favorisent le bien-être ou la santé du public cible, etc.

> Lié au cadre de vie avec des projets qui améliorent ou embellissent un quartier ou un village. Par exemple : créer des espaces publics favorisant la rencontre d’habitants et d’habitantes de tous âges.

Les projets doivent aussi contribuer au bien commun et présenter une dimension participative.

5 catégories pour différents types de projets allant jusqu’à 150 000 €

Deux types de budgets sont alloués dans l’appel à projets qui sera officiellement lancé à l’automne. Un montant de 300 000 € d’investissements (biens ou services durables dans le temps) sera réparti annuellement dans trois catégories. Les montants alloués pour soutenir des projets citoyens ne pourront jamais servir de rémunération sous quelque forme que ce soit.

Catégorie A : les projets de moins de 2 500 €

Catégorie B : les projets compris entre 2 500 € et 25 000 €

Catégorie C : les projets compris entre 25 001 € et 150 000 €.

Une enveloppe de 30 000 € sera réservée pour des projets relevant des dépenses du budget ordinaire, c’est-à-dire les dépenses courantes, non amortissables, qui assurent un fonctionnement régulier. Il existe deux catégories.

Catégorie D : des projets de moins de 2 500 €.

Catégorie E : des projets compris entre 2 500 € et 10 000 €. Chaque personne ne pourra porter qu’un seul projet par édition de budget participatif.

Toutes les informations sur les différents processus de participation citoyenne à Namur se trouvent désormais sur le site https://participation.namur.be/ ou via le site https://www.namur.be/fr