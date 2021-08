L'application gratuite contre le gaspillage alimentaire a sauvé pas moins de 5 millions de repas du gaspillage en 3 ans et demi. Cela représente environ 4000 repas par jour. À cette occasion, l'entreprise à impact social lance son tout premier rapport d'impact, qui présente ses efforts économiques et sociaux en 2020. En outre, Planetly a également décerné à l'entreprise le label "Carbon Neutral+”, signifiant que l’entreprise opère à neutralité carbone positive et rend ses activités positives sur le plan climatique.

Depuis son lancement en 2018, l'appli Too Good To Go, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, a sauvé 5 millions de repas en Belgique. Cela représente environ 12,5 millions de kilos de CO2e épargnés, qui autrement auraient été perdus inutilement. Ces émissions sont comparables à environ 13 000 vols entre Bruxelles et New York.

L'application doit cela à ses 1,6 million d'utilisateurs et à plus de 4 600 restaurants (flamands, wallons et bruxellois), supermarchés, boulangeries, producteurs alimentaires et marques alimentaires en Belgique qui sont affiliés à Too Good To Go.

“Nous sommes extrêmement fiers d'avoir atteint aujourd'hui le cap des 5 millions de repas sauvés. Mais notre impact va bien au-delà de tous les paniers surprises que nous sauvons de la poubelle chez les commerçants et producteurs locaux. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer notre premier rapport d'impact, qui donne un aperçu clair de nos efforts et de leur effet sur le gaspillage alimentaire.” déclare Franco Prontera, Country Manager Too Good To Go Belgique.

Namur est sur la bonne voie dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en Belgique. La province représente 4,19 % des 5 millions de repas sauvés. Soit un total de 210 958 délices provenant de 261 boulangeries, supermarchés, traiteurs ou même producteurs du Brabant wallon qui n'ont pas fini à la poubelle. Cela représente plus de 500 000 millions de kilos de CO2e économisés, qui auraient autrement été gaspillés. Namur, cependant, intensifie ses efforts pour rattraper les autres provinces. En Wallonie, le Hainaut arrive en tête avec 527 577 repas sauvés, suivi de Liège avec 376 062 et du Brabant wallon avec 255 183. Le meilleur de la classe en Belgique est cependant les provinces flamandes avec 817 645 repas sauvés à Anvers, suivies par la Flandre orientale avec 817 645 et la Région de Bruxelles-Capitale avec 793 168.

D'ici fin 2021, Too Good To Go tend à sauver 65 millions de repas en Europe et aux États-Unis. l’entreprise poursuivra également son expansion mondiale. De cette manière, elle espère accroître son impact dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et le changement climatique.