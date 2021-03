La phase de vote des namurois et namuroises, dans le cadre du budget participatif, s’est clôturée ce mardi soir.

"Cette première édition du Budget Participatif rencontre un succès inattendu", explique par communiqué l’Echevine de la participation citoyenne Patricia Grandchamps. "D’une part, 64 projets ont été soumis au vote. D’autre part, la phase de vote a également suscité un réel engouement auprès des citoyens et citoyennes avec plus de 18.000 votes et plus de 8.000 personnes qui ont donné leur voix pour rendre Namur plus belle ensemble. Cela représente près de 9 % de la population concernée (de 16 ans et +)."

Au vote citoyen, s’ajoute l’évaluation d’un jury expert en matières environnementale, économique et de cohésion sociale, qui a effectué une analyse rigoureuse tout en respectant les objectifs et l’esprit du budget participatif.

Un certain nombre de vérifications doivent encore intervenir avant l’annonce des résultats, c’est pourquoi il faudra patienter encore un peu avant de connaître les lauréats de cette première édition.

L’annonce des projets lauréats retenus sera faite le vendredi 23 avril (à 9h). En présence du Bourgmestre Maxime Prévot, de Patricia Grandchamps, Échevine de la Participation , de Christophe Schoune, Président du Jury, de Marie Doneux, responsable de la Cellule Participation et de François-Olivier Devaux, représentant de notre Facilitateur Be-Planet et Réseau en Transition.

A 20h, l’annonce sera faite sur la page YouTube de la Ville de Namur (https://www.youtube.com/results?search_query=Ville+de+namur).