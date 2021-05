Durant tout l’été, le TreM.a (Musée des Arts anciens) et le Musée Rops s’unissent pour vous faire vibrer à l’unisson grâce à deux expositions exceptionnelles présentant une partie des collections du Musée d’Ixelles actuellement en travaux.

Une promenade estivale à travers le temps, les styles et les thématiques picturales qui présenteront un large panorama de l’art de notre « plat pays » ! Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, le marché de l’art, en pleine expansion, permet la constitution progressive de collections privées et publiques. Qu’ils soient professionnels ou amateurs, les collectionneurs de peinture s’adonnent à leur passion de réunir les œuvres les plus fameuses du XVIe au XVIII e siècles ainsi que celles de leurs contemporains.

Et lorsque ces collections se font legs, les musées deviennent les conservatoires des mouvements artistiques qui ont traversé l’Europe, d’Albrecht Dürer à Félicien Rops, en passant par l’inclassable James Ensor.

Une promenade picturale. De Dürer à Tiepolo (19 juin au 12 septembre)

À partir des collections léguées au Musée d’Ixelles par le marchandard Léon Gauchez (1825-1907), le TreM.a-Musée des Arts anciens propose aux visiteurs d’explorer les genres artistiques en vogue du XVII e au XVIII e siècle, sous la forme d’une promenade picturale. Des portraits et autoportraits jusqu’aux paysages urbains, de la peinture architecturale aux marines, natures mortes et scènes de genre, l’exposition est une invitation au voyage au cœur de nos contrées, à l’époque de Dürer, de Rembrandt ou de Tiepolo.

Un été impressionniste. De Rops à Ensor (19 juin au 3 octobre)

À partir de l’œuvre de Félicien Rops La Plage de Heyst, l’exposition va établir les liens entre Rops et l’impressionnisme, puis définir cette notion à travers l’art belge jusqu’à son apogée au début du XXe siècle. Puisant dans la collection léguée par Octave Maus (1858-1919), avocat, critique d’art et collectionneur d’œuvres modernes, le Musée d’Ixelles présente quelquesuns de ses trésors à Namur. Paysages, marines, scènes champêtres, une palette de variations colorées et lumineuses et un souffle innovant de liberté créatrice s’invitent au Musée Rops cet été.

Plus d’informations www.museedesartsanciens.be et www.museerops.be.