Ce lundi 18 mai, ce sera la rentrée des classes pour les élèves de 6ème primaire. Au-delà de l’organisation pratique que cette rentrée particulière requiert, une série de questions importantes sur les conditions sanitaires émanent des équipes éducatives, des parents et des enfants, observe l'échevine de l'enseignement Patricia Grandchamps.

Pour tenter d’y répondre, la Ville de Namur a décidé d’organiser deux vidéoconférences animées par le Dr Henrion médecin généraliste et référent Covid-19 pour les généralistes de Namur. Ces conférences s'adressent surtout aux enseignant(e)s et au personnel d'encadrement, mais aussi aux parents et élèves de 6e primaire. Elles se dérouleront en direct ces mercredi 13 mai à 17h et jeudi 14 mai à 19h30 via la plateforme Vimeo.

D'abord, il abordera le contexte médical et fera point sur la situation à Namur, les différentes mesures imposées et la reprise scolaire (port du masque, distanciation, etc.). Puis il répondra aux questions des intervenants sur base d’un tchat.