Des travaux de réfection de la route Merveilleuse sont planifiés de longue date par le Service Public de Wallonie. Objectif : restaurer le pavage de la voirie qui se dégrade fortement, par poches, sur l’ensemble de la route Merveilleuse.

Ces travaux, réalisé par la société Colas, ont débuté la semaine dernière dans la partie basse de la route Merveilleuse (à proximité du Casino) et dans la partie haute (à proximité du stade des jeux). Ils sont réalisés par demi-voirie avec maintien d’une circulation alternée réglée par feux lumineux. Selon l’avancement du chantier, ces interventions pourraient s’étendre jusqu’en juillet.

A partir de ce mardi 5 mai, les travaux seront également effectués dans le tronçon le plus critique, situé entre la Tour Joyeuse et le pont des Hollandais (zone du logis comtal). L’étroitesse de la voirie dans cette zone impliquera d’y interdire complètement la circulation des véhicules et des cyclistes. Par conséquent, il sera impossible de transiter par la route Merveilleuse, dans un sens comme dans l’autre. A noter que la circulation piétonne restera possible. Les cyclistes, quant à eux, devront mettre pied à terre afin d’emprunter le trottoir dans la zone en travaux. Sous réserve du bon déroulement des travaux et des conditions climatiques, cette phase du chantier devrait se clôturer pour la fin du mois de mai.

Le planning du chantier a été pensé pour profiter de la période plus calme liée au déconfinement progressif pour effectuer les travaux dans la zone la plus critique et ainsi limiter les impacts ultérieurs sur la circulation des véhicules et l’accès aux activités touristiques lorsqu’elles reprendront. Celles-ci seront alors accessibles, selon leur localisation, par le bas ou le haut de la route Merveilleuse :

- Depuis le Casino : la route Merveilleuse sera accessible jusqu’à la Tour Joyeuse.

- Depuis l’esplanade : il sera possible d’accéder au Domaine fortifié de Terra Nova (ouvert pour les promenades) ainsi qu'à l'Atelier de parfumerie Guy Delforge (qui rouvre le 11/05). A noter que l'Atelier de céramique de Véronique Henri (ouvert les week-ends à partir du 16/05) sera accessible à pied depuis le parking Delforge.

Par ailleurs, les travaux d’étanchéité du pont des Hollandais menés par la société Bajart devraient reprendre sous peu. Ils occasionneront également des perturbations, cette fois sur le pont proprement-dit. Des précisions seront communiquées ultérieurement.