Exprimer son ressenti, pouvoir déposer sa souffrance, s’entraider entre pairs, c’est d’autant plus important en cette période de pandémie. Des études démontrent que la crise sanitaire a donné lieu à une augmentation de l’anxiété chez les individus déjà fragilisés. L’ASBL Le Funambule, qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches, est plus que jamais à leur écoute.

L'ASBL indique : "Les troubles bipolaires concernent environ 2% de la population, soit, pour la Province de Namur, l’équivalent de quelque 10.000 habitants. Ces troubles se caractérisent par des fluctuations de l’humeur, avec des trop hauts et des trop bas. Une pathologie lourde à porter, qui peut être allégée par l’expression des émotions, dans des lieux bienveillants, comme les groupes de parole du Funambule, initiés il y a 20 ans. L’association en organise en Région bruxelloise, à Libramont, Liège, Mons et, prochainement, à Tournai. Les séances en présentiel reprennent progressivement et cela répond à une demande de nos membres."

A Namur, le premier groupe de parole présentiel depuis le début de la crise sanitaire aura lieu le lundi 6 septembre, de 15h à 17 h, à une nouvelle adresse, dans les locaux de la LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé), situés avenue Sergent Virthoff 123 à 5000 Namur. Ces réunions, qui se tiendront tous les premiers lundis du mois, sont ouvertes aux personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches. Elles permettent aux participants d’être écoutés, sans jugement et dans la confidentialité, de partager leur vécu, dans le respect d’autrui. La participation est gratuite, liberté est laissée de faire un don au Funambule.

Transports : au départ de la gare de Namur, bus 27, arrêt Namur-Expo, puis environ 5-10 minutes à pied. Si vous venez en voiture, stationnement gratuit aisé face au bâtiment de la LUSS.