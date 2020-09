En 2020, le label « Commune Pédestre » mis en place par l'ASBL Tous à Pied est octroyé par la Région wallonne à 48 communes exemplaires. Celles-ci valorisent leur réseau via des actions favorables à la mobilité active et au développement d’un réseau de petites voiries publiques (inventaire, balisage, commission sentiers…).

Dans la même logique que le label Commune Pédestre, le prix de la Basket d’Or vise à récompenser les communes qui ont réalisé un aménagement ponctuel ou une politique communale améliorant le confort et la sécurité des piétons sur leurs petites voiries publiques.

Cette année, la ville de Namur remporte le prix de la Basket d’Or pour le meilleur projet d’aménagement piéton et se voit offrir un partenariat pour la réalisation d'une fresque mettant à l'honneur les piétons ou une série de vestes brodées "Namur, Commune Pédestre". Ceci grâce à la passerelle cyclopiétonne dédiée aux modes doux, « L’Enjambée », permettant de raccourcir nettement le trajet à pied ou à vélo entre Jambes et la Corbeille, et ce en toute sécurité et à l’écart du bruit des autres ponts routiers.