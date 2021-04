En 2021, Namur rend hommage à Franz Kegeljan, peintre namurois décédé il y a 100 ans, après avoir légué à sa ville natale une partie importante de son œuvre. L’évènement, baptisé « Kegeljan 2.1 », jettera un regard neuf sur l’artiste qui s’est adonné à la peinture et au dessin au gré de ses nombreux voyages, mais aussi sur l’homme, volontairement solitaire qui s’intéressa, tout au long de sa vie, au mouvement des idées et à l’art.

Deux expositions complémentaires sont programmées dès septembre, l’une au Musée des Arts décoratifs de Namur (pôle muséal Les Bateliers), l’autre à la Tour d’Anhaive de Jambes, ainsi qu’une exposition en plein air à la Citadelle, des balades aux flambeaux, des conférences, des animations pour les enfants et des activités autour du croquis.

En prélude à cet événement, la Ville de Namur lancera début avril un parcours numérique via application pour smartphone afin de découvrir les lieux dessinés ou peints par Franz Kegeljan. Chaque point de vue permettra de comparer un tableau avec le paysage d’aujourd’hui, ce qu’il reste de ce passé, et livrera un petit morceau d’histoire de la ville ou quelques informations sur l’artiste. Cette nouvelle application permettra au public namurois et aux touristes de découvrir Namur en s’immergeant dans l’œuvre du peintre.

Le lien vers le parcours numérique : https://namur.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b36f3268592f4b45bece1a7e85a95639