La première Namourette est arrivée à Namur en 2004. Aujourd’hui, elles sont au nombre de trois et font pleinement partie du patrimoine de la Ville. Au départ considérées comme un moyen de locomotion entre les rives de la Meuse et de la Sambre de Jambes, Salzinnes et Namur, elles sont désormais principalement utilisées comme outil touristique et participent à l’identité de Namur. Raison pour laquelle la ville souhaite les conserver, mais en cédant encore la concession à un indépendant. La procédure est actuellement en cours.

D’ici quelques semaines, de nouvelles Namourettes remplaceront celles qui ont été acquises en 2004. "Elles n’étaient pas neuves quand on les a achetées, elles avaient déjà un demi-siècle", se souvient l’échevine namuroise du tourisme Anne Barzin.

Ces dernières années, les soucis techniques étaient récurrents. "Des réparations devaient avoir lieu avant et pendant la saison touristique." L’an dernier, seulement deux des trois Namourettes naviguaient. "Le budget nécessaire pour les réparations était trop élevé. Et puis il y a aussi la difficulté de trouver certaines pièces. On a finalement fini la saison avec une seule Namourette."

Voila qui a poussé la Ville de Namur à commander trois nouvelles embarcations, qui devraient arriver d’ici quelques semaines. "L’entreprise qui a remporté le marché est italienne, de Venise précisément. Le montant est de 345.000€ alors qu’on l’avait estimé à 500.000€."

Visuellement, il n’y aura pas de grand changement par rapport aux anciens modèles. "On voulait rester sur la même identité visuelle. Elles pourront toujours accueillir jusqu’à 12 passagers. Par contre, la nouveauté est qu’elles seront désormais adaptées aux personnes à mobilité réduite."

Traditionnellement, la saison des Namourettes commence le 1er juin. La ville espère être livrée à temps. Quant aux anciennes, elles ne navigueront plus. Elles pourraient par contre être utilisées à titre décoratif, dans le cadre d’un autre projet. Encore top secret, pour l’instant.