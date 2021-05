Un exceptionnel Repair Café Asty-Moulin & Namur Confluence (organisation conjointe entre le Repair Café Asty-Moulin et le tout nouveau Repair Café Namur Confluence) sera organisé le samedi 22 mai de 10h à17h sous les préaux couverts de la cour de l'Institut Technique de Namur (Centre scolaire Asty-Moulin), rue Asty-Moulin 60 à Namur.

Ce Repair Café marquera la "renaissance" du Repair Café de Namur sous le nom de Repair Café Namur Confluence, dont l'organisation est maintenant entièrement prise en charge par un groupe de bénévoles réparateurs et passionnés.

Pour rappel, ce sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l'occasion de se rencontrer entre voisins et se partager savoirs et expériences. L’objectif ? De la co-réparation entre citoyens et de nouvelles habitudes pour lutter contre le gaspillage.

Les mesures de sécurité sanitaires seront bien sûr respectées : port du masque et maximum 50 personnes présentes simultanément.

Il est indispensable de s’inscrire préalablement.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 21 mai, de 15h à 19h au 0485 23 57 64 (permanence téléphonique).

Aucune inscription ne sera possible le jour de l’évènement.