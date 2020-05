Tous les services provinciaux à la population reprennent leur activité d’une manière plus intensive. C’est aussi le cas pour le Saser. désormais, les consultations de dépistage du VIH anonymes et gratuites ont redémarré. Le confinement n’a pas permis à certain.e.s de réaliser un test de dépistage, c’est aujourd’hui possible donc, dans les locaux du département à Namur.

Dans un premier temps, uniquement les mardis de 16h à 18h, rue Dr Haibe, 4 à 5002 Namur. Le service n’est pas en mesure, actuellement, d’ouvrir les consultations de dépistage sur les deux autres sites de Beauraing et Couvin.

Service de santé affective, sexuelle et de réduction des risques : Rue Docteur Haibe, 4 - 5002 Namur. Pour toute information, du lundi au vendredi de 9h à 17h : 081/776 820 .

Page Facebook : https://www.facebook.com/lesaser/