Suite à de nombreuses demandes et dans le but de faciliter les démarches de prises de rendez-vous dans les deux piscines communales, il sera possible dès le 29 mars prochain d’effectuer sa réservation de créneau horaire en ligne.

Une adresse : www.namur.be/rdv (Choisir le thème « Sports et Jeunesse » et continuer la sélection vers la piscine souhaitée, petit et grand bassin).

L’accès via cette plateforme sera possible dès le 29 mars pour un premier rendez-vous possible le 12 avril au plus tôt.

Les inscriptions par téléphone (piscine de Jambes : 081/24 64 94, piscine de Saint-Servais : 081/ 24 64 93) restent possibles aux conditions suivantes :

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h15, et le samedi : de 8h00 à 14h00.

Toute réservation peut également être réalisée au guichet d’accueil des piscines durant les heures d’ouverture.

Conditions d’accès en cette période Covid

L’accès au grand bassin d’une durée de 60 minutes (utilisation vestiaires et douches compris) est autorisé uniquement pour la pratique sportive en couloir

L’accès au petit bassin d’une durée de 60 minutes (utilisation vestiaires et douches compris) est autorisé uniquement pour la détente en bulle familiale de 5 personnes

Masque obligatoire dans les bâtiments à l’exception des plans d’eau et douches

Cette organisation est conditionnée aux mesures sanitaires en vigueur et est susceptible d’être modifiée suivant l’évolution des protocoles sportifs relatifs au Covid-19.

Les clubs, groupes et écoles de natation peuvent reprendre leurs activités nautiques dès à présent. Seuls les entraînements sont autorisés pour toutes les tranches d’âge par groupes de 10 nageurs et nageuses (personne encadrante non comprise).