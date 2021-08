Les travaux d’aménagement de la partie sud de la Place Léopold, prévoyant la réalisation de voiries béton, le séchage des dalles et le marquage au sol définitif, devaient normalement se terminer ce mardi. La fin du chantier est finalement retardée, a annoncé lundi la Ville de Namur dans un communiqué.

“ Les dalles de béton fraîchement coulées afin de rétablir la jonction entre la rue Galliot et la Place Léopold ont été empruntées par divers cyclistes engendrant des dégradations de ces dernières ”, explique la Ville. Et ce, alors que les voiries en question étaient fermées à la circulation le temps de la réalisation des dalles et de leurs séchages.

Selon le communiqué de la Ville, les dégradations sont à la fois structurelles et visuelles. Des ornières prononcées ont été creusées. “ L’entrepreneur se voit donc dans l’obligation de recommencer le travail, entraînant une prolongation de la fermeture de la jonction entre la rue Galliot et la Place Léopold jusqu’au 15 septembre. ”

La jonction entre la place et la rue Galliot restera inaccessible jusqu’à cette date. En revanche, pour les véhicules et les cyclistes se rendant vers le centre-ville, les accès depuis la Place Léopold, à savoir la rue Lucien Namêche et la rue Dewez, seront rétablis dès le 1er septembre.

Enfin, pour les piétons, les itinéraires mis en place durant cette période de travaux restent d’application. Les usagers sont invités à suivre ces différents cheminements.