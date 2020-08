Ces enjeux font partie de la réflexion sur l'extension du piétonnier et de l'avenir de la rue Godefroid, avec le système de transport intelligent en filigrane.

On l'a annoncé vendredi: la ville de Namur met en route une étude urbanistique sur l'extension du piétonnier de Namur (70.000€), une autre sur l'avenir de la rue Godefroid (80.000€) et un processus accompagnement et de coconstruction de ces projets (40.000€).

"Parallèlement à ces études, il en est une autre d’importance qui est déjà en cours à savoir l’actualisation du plan de circulation et de stationnement. Celle-ci a déjà été lancée au vu des nouveaux pôles et projets structurants en développement et des déplacements qu’ils généreront. Les études portant sur le piétonnier et sur la rue Godefroid s’en imprégneront forcément", commente l'échevine en charge de la mobilité notamment.