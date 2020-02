La Ville a préféré cette option à celle d'installer les enfants dans des containers ou à l'école d'Erpent Village

Les parents en sont avertis lors d'une séance d'informations ce jeudi soir: l’école de Basse-Enhaive, fermée définitivement fin août dernier en raison de l'attaque du bâtiment par la mérule, s’installera dans l’ancienne école communale de Froidebise, à Jambes dès la rentrée 2020, annonce la ville de Namur. C'était une des options envisagées et manifestement celle préconisée par une bonne partie des parents.

"Après l’analyse approfondie de plusieurs pistes, le Collège communal a estimé que ce site, appartenant à la Régie foncière de la Ville, était le plus approprié en termes de proximité, d’accessibilité et d’agencement. L’établissement de Froidebise permet aussi de regrouper tous les élèves de maternelles et de primaires dans un même endroit, pour le bien-être des parents et de l’équipe pédagogique. Le site bénéficie par ailleurs d’un agréable cadre vert. Cette installation permettra aux enfants de travailler dans un environnement accueillant jusqu’à la fin des travaux de construction de leur future école", précise la Ville.

L'ancienne école de Froidebise est actuellement occupé par une équipe du CPAS qui y donne des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère. Le bâtiment abrite aussi une crèche et une association namuroise. Après concertation avec le CPAS, tous continueront à occuper le site de Froidebise jusqu’à l’été, le temps de trouver d'autres locaux pour ces activités.

L'école de Basse-Enhaive a été inaugurée il n'y a pas 20 ans et doit déjà être démolie: des infilrations ont provoqué l’apparition de champignons au fil des ans et il semble qu'aucune mesure n'ait été prise pour pour y remédier durablement. La rentrée scolaire 2019 n'a pas pu être possible pour des raisons de santé publique. A cause de la mérule, les enfants auraient pu être plus particulièrement exposés à certaines maladies respiratoires comme une bronchite ou une bronchiolite.

"Si le bâtiment sera prochainement démoli, il n’est pour autant pas question d’envisager la suppression de cette école, importante pour le quartier", insiste cependant la Ville de Namur. La nouvelle école ne se situera pas au même endroit, mais sera construite d’ici trois ou quatre ans dans le futur quartier de la Chaussée de Liège,à charge du promoteur qui va ériger un quartier entier sur le site.

Depuis la rentrée scolaire, les enfants sont acheminés en car chaque matin dans les écoles d'Heuvy et d'Erpent. Mais la situation et surtout l'incertitude dans l'attente d'une solution durable avait irrité certains parents. A tel point qu'une poignée d'entre eux a décidé de bloquer les cars mercredi matin. Voilà qui devrait les rassurer et leur permettre de décider s'ils maintiennent leur(s) enfant(s) dans l'école ou non.