La Ville sévit, mais laisse 3 jours aux inciviques pour retirer leurs déchets.

Il y a deux ans, la Wallonie avait lancé une sensibilisation "scène de crime" aux abords des bulles à verre. Namur a lancé une opération de rubalisage qui part du même principe : identifier le dépôt sauvage Mais elle va jusqu’à l’enquête et la sanction après identification des auteurs. Constat à mi-chemin : l’opération porte ses fruits.

"L’idée n’est pas de coller le plus d’amendes possible, mais de dissuader les personnes qui commettent ces incivilités de recommencer. L’opération Rubalise a été lancée en novembre 2019 pour une phase test de six mois", précise l’échevine du Cadre de vie Charlotte Deborsu.

1. On rubalise. On signifie grâce à un ruban rouge et blanc qui entoure les zones encombrées de déchets abandonnés qu’une enquête est en cours. Une affiche plastifiée mentionne que l’individu responsable de ce dépôt sera sanctionné et payera le nettoyage.

2. On attend 3 jours. "Le dispositif reste en place pendant 3 jours dans le but de laisser le temps aux inciviques de retirer leurs dépôts sauvages. Après ce délai, un agent constatateur ouvre une enquête pour dépôt illégal", décrit l’échevine.

3. On enquête. Les agents ont des techniques pour essayer d’identifier les auteurs des dépôts sauvages. "Sur 20 opérations menées, 25 % des dépôts ont été spontanément nettoyés par les responsables, les 75 % restant ont fait ensuite l’objet d’une enquête. Une fois, rue de la Dodane, la totalité des déchets avaient été enlevés", se félicite Charlotte Deborsu.

4. On recommence. "Le service Propreté rubalise deux à trois sites par semaine. Le but est de cibler sur le territoire namurois les quartiers sensibles aux dépôts illicites." Les Namurois attentifs et ambassadeurs de la propreté le savent : ce sont les mêmes sites qui font l’objet de dépôts sauvages répétés.

L’opération Rubalise présente deux avantages.

Un coût faible pour la Ville, qui n’achète que du ruban rouge et blanc et a fait confectionner 50 affiches plastifiées par son service reprographie : le reste du matériel - des jantes de voiture et des poteaux métalliques - étant déjà dans le service Propreté publique.

Un accueil positif de la part des Namurois. Selon les agents constatateurs, les riverains des sites pollués se disent ravis que la Ville tente de nouvelles choses. Cette présence visible et constructive sur le terrain redore le blason de la propreté et augmente le sentiment de confiance envers ce service.

Les incivilités environnementales sont passibles d’une amende administrative (SAC) de 250 € maximum pour une personne majeure et de 125 € maximum dans le cas d’un mineur d’âge.

Il s’agit notamment de gestes "qui souillent la voie publique de quelque manière que ce soit" : jeter son mégot ou son chewing-gum au sol, encombrer les poubelles publiques de déchets ménagers ou qui n’ont pas été générés dans la rue, ou ne pas respecter les consignes de tri, déposer ses sacs-poubelle en dehors des heures prévues pour la collecte.

En matière de délinquance environnementale, les amendes sont bien plus importantes, même si elles relèvent toujours de l’administration. Elles varient de 1 € à 1 000 € pour une infraction de quatrième catégorie ; de 50 € à 10 000 € pour une infraction de troisième catégorie ; de 50 € à 100 000 € pour une infraction de deuxième catégorie (dépôts illicites). Cela concerne notamment l’abandon d’emballages, de sacs-poubelle, de bidons d’huile, de déchets inertes sur la voie publique. Autant le savoir , ces infractions peuvent coûter cher.

En plus de la sanction administrative communale, la Ville de Namur dispose d’un règlement redevances lui permettant de réclamer aux responsables les coûts de prestation des services communaux pour le nettoyage d’un site. Il ne s’agit pas d’une amende, mais d’une facturation des coûts réels engendrés par l’incivilité en question. Lorsque les auteurs sont identifiés, l’addition peut être salée. Les prestations soumises à redevances :

Nettoyage et/ou enlèvement de petits déchets déposés ou abandonnés par une personne à des endroits où ce dépôt est interdit : 50 €.

Nettoyage et/ou enlèvement de salissures (déjections canines par exemple) : 50 €.

Nettoyage et/ou enlèvement de salissures (vidange dans les avaloirs ou abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidange, béton, mortier, produits toxiques divers) : 125 € + le traitement des déchets collectés (notamment s’il s’agit de produits toxiques) et des frais de réparation éventuels des infrastructures communales (avaloirs…).

Nettoyage et/ou enlèvement de sacs ou récipients réglementaires destinés à la collecte périodique des déchets ménagers déposés ou abandonnés sur la voie publique en dehors des périodes autorisées : 50 € pour un sac ou récipient réglementaire 100 € pour deux sacs et jusqu’au 1er mètre cube, ensuite 100 € par mètre cube supplémentaire entamé.

Nettoyage et/ou enlèvement de sacs ou récipients non réglementaires dans une borne de propreté (poubelle publique) : 75 € pour un sac ou récipient d’une capacité inférieure ou égale à 30 litres ; 150 € pour deux sacs […] et 125 € pour un sac de plus de 30 litres.

Nettoyage et/ou enlèvement d’objets et de déchets de type frigos, bidets, matelas et autres objets encombrants, gros emballages… abandonnés sur la voie publique : 250 € jusqu’au 1er mètre cube et 125 € par mètre cube en plus.

La suite du menu avec tous les tarifs des redevances : https://www.namur.be/fr/ma-ville/environnement/gestion-dechets/proprete-publique/lutter-contre-les-incivilites