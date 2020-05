Interpellée par plusieurs élus, l'échevine de la Transition Charlotte Mouget a proposé une motion adoptée par la conseil communal la nuit dernière

C'est avec surprise que le collège namurois avait découvert que Namur pourrait être un potentiel site d’enfouissement des déchets nucléaires belges plus tôt dans le mois suite au coup de gueule d'un ministre luxembourgeois. "Les bras m’en tombent. Vu le caractère hyper sensible du sujet, le fédéral aurait été, une nouvelle fois, mieux inspiré d’avoir un contact préalable avec les autorités communales. Ne fut-ce que pour expliquer, éventuellement rassurer; bref pour que l’on ne soit pas pris à froid et que l’on sache quoi expliquer à notre population. Il faut bien sûr que nos déchets nucléaires soient stockés quelque part. Et j’imagine qu’ils le sont déjà aujourd’hui avec le niveau maximal de sécurité. Mais Namur n’a pas vocation à devenir un cimetière de déchets nucléaires. C’est bien loin du redéploiement touristique sur lequel nous travaillons!", avait réagi le bourgmestre Maxime Prévot.

L'échevine de la Transition (qui comprend l'environnement) Charlotte Mouget a été interpellée par plusieurs élus, dans la majorité comme dans l'opposition. A Loïc Demarteau comme à Gwendoline Pellevaux, elle répond qu'elle partage leurs préoccupations.

"Il est d’ores clair que ces étapes auront des incidences environnementales inévitables entraînant des changements majeurs sur le site choisi et dans ses environs: perturbations du sol, de la faune et de la flore, du paysage et de l’environnement immédiat et ce, pendant des décennies (c’est la durée d’un tel chantier); l’installation de stockage géologique nécessite l’excavation estimée d’environ un million de mètres cubes de matériaux; l’installation elle-même et sa fermeture nécessiteront une quantité particulièrement importante de béton et d’autres matériaux; sans compter les impacts sur la mobilité", relève-t-elle

Inquiétant aussi: il n’existe aucune étude d’incidences à l’étranger sur le stockage géologique en tant que « concept », ni de site de stockage de déchets hautement radioactifs, qui soit pleinement fonctionnel ailleurs dans le monde, d'autant que la réversibilité de cette méthode de stockage reste à démontrer et que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur des solutions alternatives et réversibles au stockage géologique.

"Il est clair qu’il n’existe pas de « bonne solution » pour les déchets radioactifs : il est donc nécessaire de rechercher démocratiquement la moins mauvaise, et de la justifier publiquement. Or, la consultation de l’ONDRAF a été lancée sans qu’aucune des Communes potentiellement concernées n’ait été informée au préalable, ni du projet, ni de la procédure de consultation à son propos; Cette consultation est d’autant plus inopportune qu’elle intervient dans le contexte anxiogène de la crise du Coronavirus, qui empêche la tenue de réunions publiques et l’accès normal aux informations et publicités nécessaires à cette procédure", conclut Charlotte Mouget.

Laquelle propose une autre motion plus complète que celle de Gwendoline Plennevaux qui a été validée par la conseil communal dans la nuit de mardi à mercredi. En voici le texte.

"Le Conseil communal de Namur, réuni en séance publique du 26 mai 2020,

Attendu que les déchets radioactifs sont issus de la production d’électricité dans les centrales nucléaires, du démantèlement d’installations nucléaires ou encore de l’utilisation de substances radioactives dans le cadre de la recherche, de la médecine, de l’agriculture et de certaines activités industrielles ;

Considérant que l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (l’ONDRAF) est chargé de gérer les déchets radioactifs du pays et de formuler des propositions de décisions au Gouvernement Fédéral ;

Considérant que la destination finale de ces déchets n’avait pas été prévue lors de la construction des centrales ;

Considérant que l’ONDRAF organise, du 15 avril au 13 juin 2020, une consultation publique concernant un projet de stockage géologique des déchets nucléaires les plus radioactifs et que l’ONDRAF propose d’adopter le « stockage géologique » des déchets de haute activité et/ou de longue durée comme destination finale

Considérant, au vu des documents soumis à consultation publique, que cette consultation publique porte uniquement sur la technique de stockage envisagée pour ces déchets, et non sur l’endroit où ce stockage serait mis en œuvre ;

Considérant, en effet, qu’aucun site n’est actuellement proposé dans les documents soumis à consultation publique ; qu’il s’agit de la toute première étape d’un processus qui s’étalera sur plusieurs décennies :

la première étape, stratégique, et concernée par l’actuelle consultation, porte sur la décision du type de destination finale sans encore préciser où, comment et quand ce système sera mis en œuvre ;

l’étape suivante portera sur la réalisation de plans plus concrets pour définir où, comment et quand la destination finale pourra être réalisée;

et enfin, pour chaque site proposé, une enquête publique et un rapport sur les incidences environnementales seront réalisés ;

Considérant le rapport sur les incidences environnementales y relatif, qui identifie les zones susceptibles d’accueillir une installation de gestion à long terme des déchets nucléaires, parmi lesquelles certaines recouvrent tout ou partie du territoire de communes des provinces de Namur et du Luxembourg ;

Considérant le Communiqué de presse du 12 mai 2020 du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable du Grand-Duché de Luxembourg, lequel dénonce plusieurs incohérences significatives dans la procédure de soumission à consultation publique transfrontière de ce rapport de l’ONDRAF ;

Considérant que ce projet de l’ONDRAF est basé sur son Plan Déchets présenté en 2010, qui fut remis en question à deux reprises par l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), en 2016 et 2017 ;

Considérant que les principaux aspects du présent projet restent inconnus, aucune information quant aux modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et méthodes) n’étant à ce stade spécifiée ;

Considérant que le processus de mise en œuvre d’un site de stockage nécessite que soient aussi abordés dès le départ les aspects administratifs qui devront immanquablement faire partie du processus, comme la gestion du foncier, de l’aménagement du territoire, … ;

Considérant que les incidences des futurs sites de stockage sur la vie « en surface » (agriculture, exploitation des nappes phréatiques, aménagement du territoire, …,) ne sont pas suffisamment voire nullement appréhendées ; que rien ne permet d’identifier les potentielles restrictions imposées du fait des installations de stockage ;

Considérant qu’il est impossible de s’assurer que la solution de « stockage géologique » proposée par l’ONDRAF soit totalement sécurisée, notamment parce que les aléas sismiques sont imprévisibles sur des échelles de temps aussi longues que de l’ordre du million d’années ;

Considérant qu’un stockage géologique doit éviter le retour à la biosphère des noyaux radioactifs à vie longue ; que les distances de migration et les durées à prendre en compte sont telles à l’échelle des atomes enfouis dont on souhaite éviter le retour en surface, qu’il faut s’appuyer sur des expériences et des modélisations pour les contrôler et s’assurer de l’absence de risques dans un lointain futur ;

Considérant que l’évaluation environnementale indique, sans toutefois se prononcer avec précision, qu’il est d’ores et déjà clair que ces étapes auront des incidences environnementales inévitables entraînant des changements majeurs sur le site choisi et dans ses environs;

Considérant que la réversibilité du stockage géologique des déchets radioactifs reste à démontrer ;

Considérant que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur les solutions alternatives au « stockage géologique », comme exigé par l’AFCN;

Considérant qu’il n’existe pas de « bonne solution » pour les déchets radioactifs, et qu’il est donc nécessaire de rechercher démocratiquement la moins mauvaise, et de la justifier publiquement ;

Considérant que la consultation de l’ONDRAF a été lancée sans qu’aucune des Communes potentiellement concernées n’ait été informée au préalable ni du projet ni de la procédure de consultation à son propos;

Considérant, même s’il pouvait être justifié que la mise en consultation publique a été préparée avant les premières mesures prises par le Conseil national de sécurité, rien n’empêchait l’ONDRAF et le Gouvernement fédéral de prendre toutes les mesures utiles pour informer la population d’un report de la consultation au vu du contexte dans lequel celle-ci a été publiée au Moniteur belge (01 avril 2020) et a officiellement débuté (15 avril 2020), d’une suspension voire d’une annulation ;

Considérant, en effet, que le débat relatif au mode de gestion des déchets radioactifs n’est pas neuf et que l’urgence à prendre une décision à cet égard que l’ONDRAF défend dans les documents soumis à consultation publique devient toute relative face à la crise sanitaire actuelle, d’autant plus qu’il eut été parfaitement possible de décider de reporter cette consultation ultérieurement à un moment plus opportun ;

Considérant que cette posture va à l’encontre de l’ambition claire inscrite dans le projet de plan imposant (article 3 de l’avant-projet d’arrêté royal) que : « La politique nationale est préparée et mise en œuvre de manière participative et progressive. » ; qu’au même titre, elle contrevient aux contours que l’ONDRAF souhaite donner au processus décisionnel, à savoir : « Être participatif, équitable et transparent » (article 5 de l’avant-projet d’arrêté royal) et créer et maintenir l’assise sociétale nécessaire au développement de la solution de gestion à long terme, tel que sa propre direction générale l’affirme par ailleurs sur le site web de l’organisme en ces termes : « Sans une assise sociétale élargie pour le stockage, même la meilleure des solutions techniques reste isolée. C'est pourquoi nous mettons la participation de la population et la construction d'une assise sociétale au cœur de nos préoccupations. » ;

Considérant qu’il n’y a aucune nécessité de décider dès à présent sur une solution définitive de stockage des déchets hautement radioactifs;

Considérant, en tout état de cause, quelles que soient la suite et l’issue qu’entendront y donner l’ONDRAF et le Gouvernement fédéral, que la Ville s’oppose catégoriquement à tout projet de cette nature potentiellement envisagé sur son territoire et se réserve le droit d’user de toutes les voies qui lui sont et seront offertes pour s’y opposer ;

Considérant, en plus des risques majeurs et des conséquences importantes et multiples de pareil projet, tant pour l’environnement au sens large que pour la santé de la population, que ce projet est de nature à annihiler en tous points tant son projet de Ville, mûri, développé et mis en œuvre depuis de nombreuses législatures, que sa qualité de vie unanimement reconnue, sa sécurité, son attractivité ainsi que son intégrité territoriale et son identité propre sous tous ces aspects, historique, patrimoniale, culturelle, touristique et accueillante, économique, durable, d’innovations, de transition écologique, participative et intelligente, soucieuse de l’épanouissement de ses jeunes et de sa jeunesse, de la sécurité de ses citoyens et citoyennes et de la qualité de son cadre de vie ;

Pour ces motifs ;

DECIDE :