La Ville de Namur illuminera en vert le Beffroi et La Bourse ce mercredi 17 mars, de la tombée de la nuit à 23h30, pour célébrer le saint patron irlandais : Saint-Patrick.

Pas de grand rassemblement autour d’une pinte Guinness ou d’un Grog à base de Jameson prévu cette année. Néanmoins, Namur s’associe pour la première fois au mouvement international de « Global Greening » (« mise au vert mondiale ») coordonné par Tourism Ireland, en réponse à une demande émanant de l’Ambassadeur de la République d’Irlande en Belgique.

L’an dernier déjà, il y avait eu un contact entre l’Ambassadeur d’Irlande et le Gouverneur de la Province de Namur pour envisager une participation namuroise. Cette année, nouvelle sollicitation auprès du Bourgmestre et c’est le Collège communal qui a donné son feu… vert pour l’illumination du Beffroi et de La Bourse, place d’Armes.



L’ambassade d’Irlande organise également une célébration virtuelle à 18h le 17 mars. Au programme, plusieurs intervenants dont le « An Taoiseach » (premier ministre irlandais), ainsi que des manifestations culturelles irlandaises. Plus d’informations sur le site de l’Ambassade.



N’hésitez pas à partager nos photos sur les réseaux sociaux avec les #GlobalGreening #StPatricksday #Namur.