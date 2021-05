Dans le cadre de ses actions relatives à l’alimentation durable, la Ville de Namur souhaite mettre à disposition des habitants des graines à planter en fonction des saisons.

Pour cette troisième édition, les graines proposées sont les suivantes :

Bette à couper

Carotte Amsterdam

Courge spaghetti

Les graines distribuées proviennent d’une coopérative belge, située en Province de Namur, qui essaye de produire un maximum de semences biologiques et reproductibles en Belgique via leurs coopérateurs et coopératrices et leurs cultures.

Ces semences sont d'origine biologique (pas d’OGM, ni d’hybrides F1 et n'ont subi aucun traitement chimique), d'origine locale, présentées en sachets contenant toutes les indications permettant un usage optimal des semences et peuvent être cultivées sur de petites et grandes surfaces par des jardinières et jardiniers débutants.

Un sachet de graines est fourni par ménage, parmi un choix de 3 variétés (bette à couper, carotte Amsterdam, courge spaghetti).

Ces sachets sont accompagnés d’une fiche-conseil de plantation et de quelques idées de préparations culinaires en lien avec la variété reçue.

Comment se procurer les graines? En remplissant le formulaire de demande en ligne.

Contact : alimentation.durable@ville.namur.be ou 0800 935 62.