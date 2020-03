Moins de 20% des enfants étaient présents mercredi; l'offre est réorganisée dès ce jeudi.

Les crèches de la ville de Namur restent ouvertes pour le personnel des soignants et des services de sécurité. néanmoins, leur fréquentation diminue. Il y avait moins de 20% des enfants présents dans les crèches de la ville de Namur, chapeautées par la Sonefa, mercredi. Ce qui a conduit à une réorganisation sur trois sites, annonce le président de la Sonefa Christophe Capelle. Ce qui permettra aussi à davantage de puéricultrices de se protéger et protéger les autres en respectant le mot d'ordre de confinement.

Les P’tits Pouyons, nouvelle implantation, reste ouverte. Elle est dans le centre-ville et fait partie des crèches publiques les plus récentes et dont la capacité est supérieure à certaines comme la crèche de Bellevue à Erpent. Logiquement, la crèche Les Bouts d’Choux à Salzinnes reste ouverte. Elle est particulièrement fréquentée par les personnels travaillant dans le secteur (para)médical puisqu'elle est ouverte 24h/24.

Côté organisation, ce sont les parents qui choisissent où ils préfèrent mettre leurs enfants en crèche dans ces circonstances particulières. Il leur est juste de demandé de s'inscrire pour que la Sonefa puisse organiser l'accueil de leurs bébés et petits bouts.