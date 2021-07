La Ville de Namur vient de décider d'interdire l'ouverture de nouvelles terrasses, pour les 2 ans à venir, sur l’axe constitué par les rues de Fer et de l'Ange. L'objectif de celui-ci est de conserver à cet axe son caractère de commerce de détail et de continuer à permettre la déambulation des piétons dans le cadre du "lèche-vitrine".

"A Namur, et en particulier sur l’axe commercial Fer/Ange, des enseignes ont laissé des cellules disponibles, trace de cette période troublée. Ces cellules sont actuellement convoitées par le secteur Horeca alors qu’elles étaient encore récemment dévolues au commerce de détail. Si les communes n’ont pas d’autorisation à délivrer pour une occupation commerciale de moins de 400 m2, elles peuvent agir via l’occupation du domaine public.J’ai été interpellée par plusieurs commerçants et commerçantes plaidant – à raison – pour que l’axe Fer-Ange conserve son statut d’artère importante de shopping",explique Stéphanie Scailquin, en charge de l’Attractivité urbaine

Dans son schéma d’attractivité commerciale, validé par le Conseil communal en janvier 2019, plusieurs précisions identifient l’axe Fer-Ange comme particulier pour la dynamique commerçante de Namur : il présente une offre en équipement léger concentrée, comme le piétonnier ; il prolonge le piétonnier et offre une capacité d’attractivité de la clientèle ; il compte plusieurs locomotives commerciales.

"Les cellules actuellement disponibles de l’axe Fer-Ange attirent naturellement les intérêts du secteur Horeca. Or, les implantations Horeca sont quasi systématiquement suivies de demandes d’occupations du domaine public par des terrasses et dispositifs publicitaires. Mais, ces diverses installations génèrent des conflits d’appropriation de l’espace public et contraignent la déambulation des piéton·ne·s en rompant le flux tout en empêchant de longer les vitrines (le lèche-vitrine). Les rues de Fer et de l’Ange comptent pourtant un flux piéton le plus important relevé en centre-ville. Il importe donc de favoriser ces piéton·ne·s afin de préserver l’attractivité du centre-ville. Le choix d’une enseigne de s’installer à un endroit ou à un autre est dicté, notamment, par le flux piéton."

Par cette décision, la Ville déclare ne pas s’opposer à l’Horeca en tant que tel, mais souhaite octroyer l’occupation privative de son domaine public à des fins de terrasses dans certaines zones, tandis que d’autres doivent être préservées au profit de la déambulation et du délassement. Il est question à la fois de mixité et d’équilibre.

"C’est une réflexion globale qui dicte cette volonté de limiter les occupations du domaine public. L’Horeca est sans conteste un atout de notre Ville et bon nombre d’exploitant·e·s s souhaitent s’installer chez nous. Cependant, Namur est aussi une Ville de shopping. Certaines zones se prêtent à prendre un verre en terrasse, d’autres à la déambulation. Par cette limitation des terrasses, nous entendons protéger l’axe Fer-Ange et donner le temps à de nouvelles enseignes de venir s’y installer", explique l'échevine Stéphanie Scailquin.

La Ville mène actuellement une réflexion sur l’élargissement de son piétonnier. Les bureaux d’études Agora et Up city ont récemment établi un premier diagnostic de la situation. Des ateliers participatifs se réunissent aussi sur ces thématiques. Ces différentes conclusions ont nourri ce moratoire. L’asbl Namur Centre-Ville, acteur de terrain, est chargée d’une réflexion plus globale sur les terrasses.

"L’axe Fer-Ange à Namur, c’est notre artère commerçante polarisante et attractive. Conserver cette ambiance « rue Neuve », c’est aussi mettre en exergue d’autres ambiances, d’autres quartiers : la place du Vieux, la rue des Carmes, la rue des Brasseurs. Des identités différentes et complémentaires, que nous souhaitons protéger." ajoute Stéphanie Scailquin.