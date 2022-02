Depuis la fin de l’année 2021, la zone de police Namur Capitale fait régulièrement le point sur les actions de sécurisation menées afin de participer au renforcement du sentiment de sécurité des citoyens et de lutter contre des phénomènes dérangeants.

La zone de police indique : "Actuellement, la population namuroise exprime une demande de présence et d’actions policières accrues, essentiellement dans les centres-villes. Cette demande s’inscrit dans le cadre de phénomènes dérangeants qui se multiplieraient à différents endroits de la ville. Nous évoquions, en janvier, des statistiques d’intervention et de dépôts de plainte relativement stables par rapport aux précédentes années concernant les thématiques des vols, des agressions et du trafic de stupéfiants. Aujourd’hui, les statistiques restent similaires mais elles ne sont évidemment pas les seules à guider l’orientation des missions policières. Il est ainsi clair que la Zone de Police doit considérer les doléances et perceptions citoyennes et les analyser afin d’avoir une vision claire de ce qui se vit réellement sur la place publique. Sur base de cette analyse de l’information, il est évident que Namur, à l’instar des autres grandes villes, n’échappe désormais plus au phénomène d’augmentation des incivilités et des comportements agressifs et dérangeants. Cette tendance est récente et naturellement perçue de manière négative par les citoyens namurois."

Les missions des équipes policières sont ajustées et orientées sur base d’une analyse permanente de l’information obtenue tant via les biais de données policières que par la récolte d’informations provenant des groupes de liaisons mis en place en partenariat avec l’autorité administrative, judicaire et partenaires divers (gardiens de la paix, association, de commerçants, écoles, comités de quartier, etc.), des doléances citoyennes qui ne font pas systématiquement l’objet d’une plainte, des échanges entre notre personnel et les citoyens : au commissariat, lors de patrouilles ou de visites de proximité, des réseaux sociaux.

"L’analyse de ces multiples informations permet de mettre en lumière des problématiques et des lieux sensibles. De multiples actions policières sont ensuite mises en place afin de réagir de manière adéquate aux phénomènes en vogue. Des actions quotidiennes sont menées et des patrouilles de sécurisation, appelées « Urban », se déplacent à pied, principalement dans le centre de Namur et de Jambes. Parallèlement, des actions de sécurisation de moyenne ou plus grande envergure sont organisées plusieurs fois par mois."

Durant ce mois de février, l’analyse de l’information et de l’actualité a principalement orienté les actions de sécurisation vers les thématiques des agressions, des vols et du trafic de stupéfiants.

Au cours de ces missions :

Nombre de personnes contrôlées : 102

Nombre de véhicules contrôlés : 8

Nombre d’arrestations judiciaires : 10

Nombre d’arrestations administratives : 5

PV Stupéfiants (détention) : 27

PV Stupéfiants (vente) : 2

PV Arme (principalement détention d’armes blanches) : 11

PV Vol avec violences : 1

PV Vol à la tire : 1

PV Coups et blessures : 1

PV Outrage : 1

PV Séjour irrégulier : 8

Ordonnance de capture : 1

Sanction administrative communale - Consommation d’alcool sur la voie publique : 15

Sanction administrative communale - Souiller la voie publique : 2

Roulage :

Stupéfiants au volant : 1

Alcool au volant : 3

Infractions classiques : 5 (3 PV ‘Contrôle technique’ et 2 PV ‘défaut de permis de conduire’)

Saisies :

Cocaïne : 3g

Héroïne : 1g

Cannabis : 198,3g + les petites détentions.

Argent : 2700 euros

GSM : 3

Balances de précision : 3

Evénements marquants lors de ces actions :

3 suspects ont été interpellés en flagrant délit de vol de portefeuille (fait constaté en direct à la suite d’une surveillance caméras)

1 suspecte a été interpellée 2h après avoir commis un vol avec violence sur base de l'utilisation, en temps réel, de nos caméras de surveillance

1 suspect interpellé lors d'une patrouille pédestre : dossier de vente de stupéfiants – Saisies : 1655€ - 48,3g de cannabis – 2 GSM

