Cette nouvelle mesure se justifie par le fait qu'il y a d'autres alternatives pour se fournir en nourriture

Samedi dernier, le marché de Namur était amputé de ses ambulants non alimentaires disposés habituellement rue de Fer et rue de l'Ange. Seuls les ambulants vendant de la nourriture sur de Bruxelles étaient autorisés. La Ville de Namur avait réfléchi à une disposition assez espacée permettant de ne pas créer d'atroupements autour des camions et étals.

Ce mercredi, le bourgmestre Maxime Prévot a annoncé que tous les marchés du territoire namurois seraient supprimés pendant la prériode de confinement. "Hier, le Conseil national de sécurité a rappelé que tous les rassemblements étaient interdits et il a édicté de nouvelles normes strictes pour les commerces alimentaires (1 client par 10 m², trente minutes d’achats maximum). Ces deux considérations sont difficilement compatibles avec l’organisation de terrain des marchés hebdomadaires", explique-t-il.

"De plus, la Première Ministre a bien précisé que seuls les marchés essentiels pour l’aspect alimentaire, là où il n’existait pas d’alternative crédible, pouvaient être maintenus. Renseignements pris auprès de l’autorité provinciale, cette disposition vise surtout les marchés de petits villages isolés n’ayant pas de commerces alimentaires à proximité. Cela ne s’applique donc pas à Namur. En raison de quoi, les marchés hebdomadaires sont désormais supprimés (celui de Jambes le jeudi, celui de Namur le samedi...)", dit-il clairement.

"Dans un autre registre, pour éviter toute incompréhension, il nous a aussi été précisé que les centres d’esthétique devaient désormais fermer, et ne pouvaient pas rester ouverts selon les mêmes modalités que les coiffeurs comme on l’avait indiqué antérieurement."