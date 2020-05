Suite aux nouvelles directives du Conseil National de Sécurité (CNS), les marchés hebdomadaires reprendront à partir de ce 18 mai sur le territoire namurois. L’un après l’autre, Belgrade, Salzinnes, Flawinne Bonnine, Jambes, La Plante et Namur centre vont accueillir à nouveau leur marché hebdomadaire. Certes, réorganisés afin de respecter les règles de distanciation physique, sécurité et convivialité devraient trouver leur place dans un nouvel aménagement sécurisé.

Implanter efficacement les mesures du CNS, c-à-d un maximum de 50 échoppes, un plan de circulation, les distances de sécurité toujours d’application, port d’un masque ou d’une protection couvrant le nez et la bouche obligatoire pour les commerçants et leur personnel et fortement conseillé pour les clients, nécessite un agencement différent des marchés sur le territoire namurois. De plus, Namur impose un espace de trois mètres entre chaque échoppe, un choix assumé propre à la ville, explique Stéphanie Scailquin, Echevine namuroise en charge des marchés.

« Cela fait déjà quelques semaines que nous nous préparions à cette reprise » explique Stéphanie Scailquin, Echevine. « Divers scénarios ont été pensés avec les services communaux. Plans, disposition, passages de bus, files, nombre d’échoppes, sont quelques-uns des éléments analysés pour une installation prochaine réussie » illustre l’Echevine. Par exemple, les maraichers prendront place d’un seul côté des rues pour assurer un sens unique de circulation sur l’espace public.

Namur compte huit marchés hebdomadaires. Sept d’entre eux devraient reprendre la semaine prochaine.

• Lundi de 8h à 13h - Belgrade, place du Bia Bouquet

• Mardi de 8h à 13h - Salzinnes, place Louise Godin

• Mardi de 14h à 18h30 - Flawinne, parking longeant la rue Vigneron Colin

• Mercredi de 15h à 18h30 - Boninne, place Arthur Blairon

• Jeudi de 8h à 13h - Jambes, avenue Materne, places de Wallonie et de la Patinoire

• Vendredi de 15h à 19h - Bio et fermier à La Plante, chée de Dinant, parking du hall sportif

• Samedi de 8h à 13 h - Namur (centre ville : rue de Bruxelles, place du Palais de Justice et place de l’Ange)

Belgrade, Salzinnes, Flawinne, Boninne et La Plante ne connaitront pas de grands changements à part un étalement des échoppes, la présence du gel hydroalcoolique, de masques et une invitation à ne pas toucher les marchandises.

Le marché du mercredi de 12h à 18h à Namur place de la Station est suspendu temporairement. « Pour des raisons de flux et de sécurité avec l’école avoisinante, le marché de Namur-gare (mercredi) ne pourra lui reprendre. Malgré une relocalisation annoncée ce mercredi pour libérer l’espace des arrêts des bus, après contact avec Sainte-Ursule, nous avons décidé que ce marché ne permettait pas aux élèves de sortir en toute sécurité de l’établissement le mercredi midi. De manière responsable, nous sommes obligés de le suspendre jusqu’à la fin de cette année scolaire. » indique Stéphanie Scailquin.

Pour Jambes et Namur, la disposition de ces plus gros marchés a été totalement repensée. « C’est un lourd travail mais primordial, des kilomètres de rubalise, une présence accrue des équipes, un choix difficile dans la sélection des ambulants, qui aujourd’hui nous autorisent à reprendre ces marchés la semaine à venir » détaille l’Echevine de l’Attractivité urbaine.

Concrètement, le marché de Jambes sera agencé entre la place de Wallonie et la place la Gare fleurie, place de la Patinoire inclue. L’avenue Materne accueillera les maraichers d’un seul côté. Un seul sens de circulation sera possible sur l’ensemble du marché jambois. Quarante et un marchands seront présents sur Jambes pour ce jeudi 21.05.2020 (Ascension). La circulation des véhicules comme des bus sera interdite Avenue Materne en matinée de ces jeudis, jour de marché. « Ce chiffre correspond au marché hebdomadaire habituel de Jambes. Cependant la disposition a été revue. Camions, échoppes et aubettes ne seront pas nécessairement à leur place habituelle » précise Stéphanie Scailquin.

A ce jour, la brocante dominicale de Jambes n’est pas autorisée.

Avec d’ordinaire près de cent vingt marchands, seuls cinquante maraichers pourront être présents à Namur ce samedi 23 mai. « Le choix difficile, et je comprends la déception de certains, est porté sur les denrées périssables. La place de l’Ange sera dédiée aux fleurs, semis et horticulture. Rue de Bruxelles et place du Palais de Justice accueilleront les primeurs, fermes, volaille, boulangerie et marchand de petits animaux. »

Un sens de circulation unique est également imposé et l’espacement entre les étals est adapté pour un accès fluide dans ces zones commerçantes.Le piétonnier du samedi est maintenu et cette nouvelle disposition du marché a été voulue pour ne pas obstruer les commerces ouverts.

Pour rappel, le parking est gratuit sur le territoire namurois jusque fin mai et cette gratuité est déjà prolongée pour les samedis jusque fin août, une mesure communale prise en soutien aux commerces en cette période de crise.

« La présence du personnel communal, des stewards de Gau ainsi que de la Police sur ces différents marchés devraient aider nos citoyens et les ambulants le jour venu, une présence précieuse et nécessaire pour allier convivialité et sécurité lors de ces marchés hebdomadaires » conclut Stéphanie Scailquin.