A Namur et suite aux inondations de ce week-end, es équipes mobiles d’assistants sociaux vont depuis lundi au contact des habitants sinistrés aux divers endroits du territoire communal. Elles peuvent s’appuyer sur l’équipe des médiatrices interculturelles de la Ville de Namur dans l’éventualité où des personnes sinistrées ne maitriseraient pas suffisamment la langue française et nécessitaient une traduction.

Environ 25 containers sont actuellement mis à disposition dans différents endroits de Namur. Des contacts sont en cours avec des prestataires privés pour augmenter le nombre de camions et ainsi permettre le remplacement plus rapide des containers, une fois ceux-ci remplis. Afin d’accélérer ces rotations (gain de temps par rapport aux trajets jusque Floreffe, centre de tri du BEP qui arrive lui-même à saturation) et mieux aider encore les sinistrés, en accord avec le BEP et La Défense, le contenu des containers sera temporairement vidé au domaine militaire du Sart-Hulet, où l’ensemble sera trié et surveillé.

Afin d’aider les sinistrés et faire œuvre de prévention par rapport aux pluies nouvellement annoncées, 4 nouveaux lieux de dépôt de proximité de sacs de sable sont prévus pour ce mardi : vers 8h auFond de Malonne, au pied de la rue des Trîsn vers 9h30 à Vedrin, Place de Longuenesse, vers 11h à Dave, Placette de la rue des Fonds face à la Chapelle Notre-Dame de Beauraing et vers 12h30 à Wépion, Rue Armand de Wasseige Il reste possible également de retirer des sacs de sable directement à la Caserne de la Zone Nage (Chaussée de Liège à Jambes).

A la demande de la Ville de Namur, ORES sera présent sur le quartier de Bomel ce mardi pour faire des vérifications des raccordements électriques mais également à titre préventif une vérification du réseau gaz, pour éliminer tout risque de fuite.

En prévision des pluies annoncées ce soir et mardi, la Ville intensifie son travail sur les avaloirs dont les boues générées par les inondations de samedi pourraient empêcher l’évacuation des eaux de pluie.

Dès mardi après-midi, une vidéo en langue des signes sera proposée sur le site Internet www.namur.be et sur la page Facebook de la Ville de Namur. Cette vidéo expliquera aux personnes sourdes ou malentendantes, ayant besoin d’accompagnement suite aux inondations, la mise en place d’une permanence au sein de la Maison des Citoyens, dans le courant de la semaine. Un guichet sera en effet ouvert, avec un membre du personnel communal ou du CPAS et une interprète en langue des signes. Le jour et l’heure de cette permanence doivent encore être définis en concertation avec l’interprète : ils seront communiqués au moment de la diffusion de la vidéo.

Pour contacter les services de secours :

112 pour toute intervention urgente

1722 pour toute intervention non-urgente (ou via le site www.1722.be).

Numéro gratuit 1771 : Pour toute question concernant les dégâts et les démarches à entreprendre suite à l'inondation de votre habitation. Ce numéro est également mis en place pour vous apporter un soutien psychologique. Ce numéro est accessible de 9 à 18h, gratuitement.

Pour contacter les services communaux :

· inondations@namur.be ou le 0477 81 20 44 pour un soutien psychologique, social ou administratif

· 0800 12 420 : DUS, Dispositif d’urgence sociale (24h/24)

· inondations@cpasnamur.be: pour proposer de l’aide bénévolement

· proprete.publique@ville.namur.be ou 0800 99 899 : pour solliciter le curage d’un avaloir bouché ou une aide pour l’évacuation de déchets

· voirie.technique@ville.namur.be / 081/ 24 86 54 : pour signaler des gravats sur la voie publique

Si vous êtes confrontés à des soucis au niveau de la distribution de l’eau ou d’électricité :

- SWDE : 087 / 87 87 87 (https://www.swde.be/fr/actualites/dans-votre-commune/dans-votre-commun)

- ORES : 078/ 78 78 00 pour signaler toute interruption sur le réseau électrique (https://www.ores.be/intemperies-informations)

Démarches auprès des assureurs

ETHIAS organisera (via un guichet mobile) des permanences pour les citoyens ayant besoin d’aide pour les démarches à réaliser auprès de leur compagnie d’assurance pour déclarer leur sinistre, et ce quelle que soit la compagnie .

Mardi : Vedrin, place de Longuenesse, à partir de 14h

Mercredi : Jambes, rue des Comognes de Jambes, dès 10h

Jeudi : Bomel, parking du Centre culturel des Abattoirs (rue Piret-Pauchet), à partir de 9h (toute la journée)

Dès mardi, un guichet spécial sera également accessible dans les bureaux d’Ethias (rue de Fer, à côté de l’Hôtel de Ville). Chaque sinistré qui a besoin d’être aidé peut s’y rendre.

Belfius sera quant à elle présente sur la Place d’Armes ce jeudi de 8 à 12h pour aider ses clients à réaliser les démarches de déclaration d’un sinistre.