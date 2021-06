Suite à l'enthousiasme dont le public a fait preuve à Gelbressée lors du concert de LYLAC ce samedi 12 juin, d’autres sont programmés dans la foulée. Et cela clôturera ainsi la 20ème saison de l’animation gelbressoise.

Originaire de Durnal, c’est en tant que slammeur que Frédéric Saudemont se présentera ce samedi 26 juin à 20h. Depuis la pandémie, l'annulation ou le report des concerts, et sa frustration, comme beaucoup d'autres artistes, de ne pouvoir s'exprimer sur scène (d'où le titre "On devait jouer"), Frédéric Saudemont a beaucoup travaillé en studio pour réaliser l'album 10 titres "RENCONTRES", qui est le fruit de toutes les rencontres "fortes" d'une grande partie de sa vie. Avec Corentin Pinoy à la composition, il a voulu un concert où la musicalité équilibre les mots, avec des solos piano, saxo et flûte.

Barnill Brothers est un duo belge basé à Bruxelles. Ils ne sont pas frères de sang, mais tous deux ont été nourris par la musique des grands singer-songwriters tels que Paul Simon, Bob Dylan, Neil Young ou Crosby Stills & Nash. Ils entremêlent leurs guitares et voix pour former un seul instrument soutenu par une section rythmique aux influences blues et folk. Ils seront à Gelbressée le dimanche 4 juillet à 20h.

Après la sortie de son 1er album, « L’instant Tom », et la réalisation de « Home », chanson citoyenne pour le climat, l’artiste namurois Tom White Shoes part à la rencontre du public et s’affiche en outsider dans un style résolument acoustique !

De la chanson française à la fois intimiste et solaire, douce et généreuse, voilà comment on pourrait décrire la musique de cet artiste, partageant son plaisir de la scène aux talentueux musiciens qui l’accompagnent.

Énergie positive et complicité sont les principaux ingrédients de la formule en duo qui sera proposée le samedi 17 juillet à 20h: Tom White Shoes au chant/guitare et Olivier Hernandez à l'harmonica chromatique !





Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau. Réservation obligatoire sur www.gelbressee.be, par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. Le public sera limité à 50 personnes. Salle La Gelbressée, rue E. Moëns 59, 5024 Gelbressée