Les centres de testing poursuivent leur activité. Depuis la semaine dernière et en parallèle des centres de testing, les médecins généralistes de Gamena ont déployé un véhicule aux abords du campus universitaire et à Salzinnes à raison de trois fois par semaine, pour permettre aux étudiants du supérieur de se faire tester gratuitement dans ce centre mobile. « Une très belle initiative que nous soutenons, notamment à travers des moyens matériels et administratifs », précise Maxime Prévot. « Si d’autres situations devaient le nécessiter, nous pourrions analyser l’opportunité d’une extension du dispositif. Nous sommes aussi attentifs à la situation des étudiants et à la grande difficulté que représente la période actuelle pour beaucoup d’entre eux. » Des aides sont disponibles. Des informations utiles sont reprises sur la page coronavirus de la Ville dans la rubrique « besoin d’aide ».

« Nous réinsistons également le strict respect de la quarantaine et les testing réguliers qui l’accompagnent et qui doivent être effectués. C’est un impératif pour endiguer la crise et réduire la durée de ses effets néfastes pour notre économie, notre vie sociale, notre santé psychologique. On voit que les situations de détresse de personnes de toutes les générations, y compris nos plus jeunes, sont en augmentation. Nous devons y être attentifs. Car même une fois que nous serons tous vaccinés, le virus n’aura pas disparu et il nous faudra donc apprendre à vivre avec. Jusqu’à présent 3 personnes seulement nous ont été signalées par l’Aviq comme peu collaboratives par rapport au respect de la quarantaine. Nous avons opéré un suivi communal auprès de ces personnes nommément identifiées. »