Le tribunal de Namur a acquitté ce vendredi un policier accusé de détournement. La prévention a été déclarée non-établie.

Début septembre, le parquet de Namur avait réclamé devant le tribunal correctionnel un an de prison avec sursis et une confiscation par équivalent de 4.100 euros à l'encontre d'un agent de la police de la route qui, d'après l'enquête judiciaire, aurait détourné 4.100 euros de perceptions immédiates.

Pour le parquet, les faits, qualifiés d'abus de confiance, devaient être requalifiés en détournement par fonctionnaire public. La policier assurait être la victime d'un vol.

"Pour réaliser les perceptions, nous disposons de carnets dans lesquels celles-ci sont répertoriées. Un vol à un lieu dans un des postes où je travaillais en 2013. Lors de ce vol, on a dérobé ma mallette qui contenait mon carnet, 800 euros de perceptions et une souche attestant d'une perception par terminal bancaire de 2.400 euros", soutenait-il. "J'ai immédiatement signalé ce vol à mon supérieur. En 2015, j'ai été suspendu deux mois car j'avais consulté le registre national. La gestion de mes dossiers a à ce moment été reprise par le commissaire. A mon retour, le carnet avait disparu et il a été retrouvé dans mon casier dans une autre unité de la province."

"Des devoirs complémentaires d'enquête ont été demandés au comité P mais n'ont pas été réalisés", avait en outre déploré son avocat. "Les droits de la défense n'ont pas été respectés, les poursuites sont irrecevables et le doute est bien présent. Des vérifications auraient permis de mettre mon client hors de cause. Je demande l'acquittement au bénéfice du doute et, à titre subsidiaire, la réalisation des devoirs d'enquête supplémentaires", avait-il plaidé.