En septembre, la Ville de Namur a revu toute l’organisation de ses garderies. Un nouveau système d’encadrement « Nam’Extra » a vu le jour : engagement de personnel, augmentation de la qualité, nouveau projet pédagogique…Des places d’encadrement sont cependant encore vacantes. Voilà pourquoi, la Ville lance un appel à bénévoles pour encadrer les enfants de ses 22 écoles primaires et maternelles durant les temps non scolaires.

Afin d’informer tous les candidats et candidates des conditions de collaboration et du contexte, Patricia Grandchamps, Échevine de l’Éducation et du Volontariat, organise une réunion d’information le jeudi 3 février à 18 heures , à la Bourse, Place d’Armes à Namur. Avec le service Enseignement et ses coordinatrices en charge de l’encadrement, l’Échevine de l’Éducation présentera le nouveau projet Nam’Extra et toutes les formalités pour devenir bénévole à la Ville de Namur. Il sera aussi question de la formation que la Ville offre à ses encadrants et encadrantes. Ces formations sont indispensables pour le bien-être des enfants ; elles apporteront des compétences complémentaires aux bénévoles. C’est donc également un enjeu social. L’accès sera conditionné à la présentation de votre Covid Safe Ticket valable et le port du masque sera obligatoire. Tous les candidats et candidates bénévoles sont attendus nombreux pour un réel moment d’échange riche en rencontres et découvertes!

L'échevine indique : "L’école a changé depuis plusieurs années. Les enfants passent de plus en plus de temps dans ses murs ; entre 7 et 18 heures. Il est important que les moments non scolaires soient de qualité et cela passe par un encadrement suffisant et bien organisé. Dans ce cadre, chaque acteur présent à l’école occupe une place essentielle dans la construction des enfants. De nombreux bénévoles ont déjà choisi de rejoindre les écoles communales dans cette démarche. Tôt le matin, pendant le temps de midi ou encore en fin de journée, ils et elles représentent un visage, un sourire. Ces personnes consolent, calment, accompagnent les plus petits après une journée d’apprentissage. Elles écoutent les plus grands qui ont besoin d’une oreille attentive après des heures assis en classe. Leur implication est précieuse et nécessaire."

Le cadre n’est actuellement pas complet, voilà pourquoi la Ville lance un appel aux bénévoles volontaires ! "Tout bénévole souhaitant participer à cette belle dynamique est le bienvenu. En rejoignant le Pouvoir organisateur de la Ville de Namur, il s’inscrira comme un réel partenaire de la vie de l’école. Chaque citoyen et citoyenne peut faire le choix du bénévolat quel que soit son statut : travailleur, retraité, sans emploi… Il ne faut donc pas hésiter à se lancer."

Les inscriptions sont accessibles jusqu’au 28 janvier au plus tard par mail à l’adresse eric.falque@ville.namur.be ou par téléphone au 081 24 64 07, entre 8h et 16h, du lundi au vendredi.