Cet appel à projets pour la plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers s’inscrit dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de Namur, tout en contribuant à la mise en œuvre de la stratégie alimentaire de la Ville.

L’échevine de la transition écologique Charlotte Mouget commente : "L'objectif est de renforcer la résilience alimentaire des Namuroises et Namurois, d’accroître le couvert végétal et de favoriser la biodiversité sauvage et cultivée. La Ville souhaite par la même occasion inciter ses habitants à se réapproprier leur alimentation tout en se reliant à la nature et en se réappropriant des savoir-faire délaissés. Les arbres fruitiers « basse tige » proposés dans le cadre de cette opération conviennent particulièrement bien à la plantation dans un jardin vu leur faible encombrement et leur mise à fruit rapide. Les arbres et arbustes sont, pour la plupart, d’anciennes variétés. Créer une multitude de parcelles arborées contribue à l’amélioration du maillage écologique et vise par la même occasion à conserver le patrimoine génétique de ces variétés oubliées."

Les bénéficiaires de l’opération sont : toute personne (physique ou morale) possédant ou ayant accès à une propriété sur le territoire de la commune, qu’elle soit ou non domiciliée à Namur et pour autant, bien entendu, que les plants soient bien installés sur le territoire de la Ville de Namur. Chaque demandeur ne peut déposer qu’une seule demande.

Les candidatures doivent être introduites pour le 31 août au plus tard. Règlement, convention et vade-mecum disponibles sur demande à l'adresse espaces.verts@ville.namur.be ou au numéro gratuit 0800/935.62