Les faits se sont passés entre avril et juillet 2013. Mehat et Sukrija, 23 ans à l’époque, sont originaires de l’ex-république yougoslave de Macédoine.

Mehat est arrivé un peu plus tard en Belgique que sa fiancée. Ils ont vécu dans un immeuble anversois avant de s’établir du côté de Gembloux, dans un appartement social. De leur union est née une petite Duljé. Tous trois vivent isolés. L’obstacle de la langue, sans doute. Peut-être aussi les problèmes financiers.

Puis, petit à petit, le bébé devient difficilement supportable pour les parents ; les cris et les pleurs… jusqu’au drame.

Une première fois, le bébé tombe du canapé. Grosse frayeur mais on pense plutôt à des coups qu’à une banale chute. Ensuite, le bébé glisse des mains de Sukrija en prenant le bain. Là, les médecins sont formels : ce sont bien des coups qui sont à l’origine de l’état de santé de Duljé. Il s’agit d’une hémiparésie dont est atteint ce petit bout de femme : sa force musculaire serait à jamais compromise.

C’est le côté gauche qui est atteint, alors que les traces de coups et les fractures sont situées du côté droit. Les médecins ont aussi diagnostiqué le fameux syndrome du bébé secoué.

Le Parquet requiert 4 et 2 ans contre le papa et la maman. Leur avocate explique que le couple est plus uni que jamais et que le mari travaille. Elle demande de requalifier la prévention de coups et blessures en non-assistance à personne en danger et sollicite une peine de probation autonome. La prochaine audience est fixée au 14 février.