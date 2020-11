L’institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes a retenu la candidature du CHRSM pour ouvrir un Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles. Situé sur le site Meuse, il couvrira tout l’arrondissement judiciaire de Namur.

Ce centre qui se voudra accueillant, sécurisé et discret permettra de recevoir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les victimes de viol, d’agression sexuelle ou d’attentat à la pudeur, quels que soient leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle (LGBT), leur statut de résident légal ou pas. Le fait que la victime souhaite porter plainte ou pas n’aura pas d’impact sur la prise en charge. «L’accompagnement sera gratuit, complet et pluridisciplinaire, précise Nathalie Debacker, directrice du CHRSM - site Meuse. « Selon chaque situation, de nombreux professionnels seront à disposition des victimes pour un suivi psychosocial, médical et judiciaire, si nécessaire. Nous veillerons aussi à collaborer avec le service de Médiation afin de pouvoir les accueillir dans leur langue. »

Ce grand projet prendra place à proximité du Service d’Urgences. Il sera également accessible par tous les moyens de transport. « Le travail à réaliser en amont, avant de pouvoir ouvrir le Centre est colossal. Nous allons devoir recruter toute une équipe qui devra être formée. De plus, de nombreuses conventions et partenariats vont devoir être établis, notamment avec la Police, le Parquet, SOS enfants et d’autres encore. Ce travail préalable va débuter en 2021 afin que le centre puisse être pleinement opérationnel en 2022 ou 2023. Il nous est encore difficile de le dire précisément.»